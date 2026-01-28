El Prado y Academia de Cine invitan a elegir cuadros que puedan representar a las nominadas a mejor película en los Goya

Goya, Mariano Benlluire. - MUSEO NACIONAL DEL PRADO.

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha lanzado una iniciativa participativa en redes sociales en la que invita al público a relacionar con su colección las cintas seleccionadas por la Academia de Cine para ganar el Premio Goya a mejor película.

Así, el Prado ha seleccionado cuatro obras de su colección para representar cada largometraje nominado en la 40 edición de los premios que se celebrarán el próximo 28 de febrero en Barcelona.

La pinacoteca propone estas obras que, por su temática, atmósfera, personajes o valores simbólicos, pueden establecer conexiones con las historias y emociones que se desvelan en cada una de las cintas.

Concretamente, para representar 'Sirat', de Oliver Laxe, el Prado propone 'El jardín de las delicias', del Bosco; 'Unos desmontes (Cercanías de Madrid)', de Carlos de Haes; 'Las Edades y la Muerte', de Baldung Grien; y 'San Onofre', de Collant.

Para 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, la pinacoteca propone 'El embarco de santa Paula Romana', de Claudio de Lorena; 'La atención', de Rosario Weiss; 'Agnus Dei' y 'Santa Isabel de Portugal', ambas de Zurbarán.

'La cena', dirigida por Manuel Gómez Pereira, podría ser representada por 'Degollación de san Juan Bautista y banquete de Herodes', de Strobel el Joven; 'Los borrachos', de Velázquez; 'Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gambas', de Clara Peeters; y 'El aquelarre', de Goya.

Para 'Maspalomas', de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, proponen 'Viejo desnudo al sol', de Fortuny; 'Perro semihundido', de Goya; 'El caballero de la mano en el pecho', del Greco; y 'Amor Divino y Amor Profano', de José de Madrazo.

Finalmente, 'Sorda', dirigida por Eva Libertad, el Prado cree que podría ser ilustrada por 'Santa Ana enseñando a leer a la Virgen', de Murillo; 'El Oído', de Rubens y Jan Brueghel el Viejo; 'La Virgen con el Niño', de Francesco Traini; o 'La Anunciación', de Fra Angelico.