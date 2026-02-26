El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este sábado a la ceremonia de la 40 edición de los Goya en Barcelona

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posa en la alfombra rosa previa a la gala de la 38 edición de los Premios Goya, en el Auditorio Feria de Valladolid, a 10 de febrero de 2024, en Valladolid, Castilla y León (España). La Academia celebra - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han confirmado su presencia en la gala de los Premios Goya, que se celebrará este sábado, 28 de febrero, en Barcelona, según han asegurado a Europa Press fuentes gubernamentales-

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá tampoco a esta edición, a la que asistió por última vez en 2023, y en representación de su partido acudirá la secretaria de Cultura, Sol Cruz Guzmán, según han informado fuentes 'populares' a Europa Press.

Tampoco acudirán este año los reyes Felipe VI y Letizia porque tienen otras ocupaciones, como confirmó a Europa Press el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite. "Han declinado la invitación, pero tenemos muy buena relación con la Casa Real", aseguró.

Sánchez ha asistido a las recientes ediciones de los Goya celebradas en Granada (2025), Valladolid (2024), Sevilla (2023) y Valencia (2022). Sus ausencias, como máximo mandatario, fueron en 2019 por problemas de agenda y en 2021 cuando los Goya se celebraron de manera híbrida a causa de la pandemia.

El jefe del Ejecutivo acudió por primera vez como presidente del Gobierno a los Goya en 2020, en la gala que se celebró en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Su presencia significó la vuelta de las visitas presidenciales al evento.

La presencia de autoridades y políticos en la gala de los premios del cine español es habitual desde hace años, ya que la Academia de Cine cursa invitaciones a las formaciones políticas con representación parlamentaria. José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer presidente del Gobierno que acudió a la Gala, en 2005.