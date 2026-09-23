La primera parte de 'La Resurrección de Cristo', de Mel Gibson, se estrenará el 6 de mayo de 2027

Imagen de 'La Resurrección de Cristo'. - DIAMOND FILMS

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

'La Resurrección de Cristo', de Mel Gibson, estará dividida en dos partes, con estrenos previstos para el 6 de mayo de 2027 y el 25 de mayo de 2028, según ha informado la distribuidora Diamond Films.

Según ha explicado en un comunicado, el rodaje finalizó oficialmente, y la producción concluyó antes de lo previsto tras 134 días de rodaje en Italia, en ciudades como Roma, Bari, Ginosa, Craco, Brindisi y Matera.

Los actores Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga, quienes interpretarán a Jesús y María Magdalena, protagonizarán la película junto a Pier Luigi Pasino como Pedro, Kasia Smutniak como María, Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato y Rupert Everett como Abraham.

"Esta película representa una parte importante del trabajo de mi vida y me ha exigido todo como cineasta y como artista. Para mí, esto es mucho más que una película. Es una misión que he llevado a cabo durante más de 20 años para contar la que creo que es la historia más importante de la historia de la humanidad", ha destacado el director del film.

El anterior trabajo de Gibson, 'La Pasión de Cristo', recaudó 422 millones de euros en todo el mundo, con 26 millones de espectadores, y 12 millones de euros en España, donde alcanzó los 2,3 millones de espectadores.