El productor César Benítez (i), y el presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Enrique Cerezo (d) en la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, a 27 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El productor audiovisual César Benítez, galardonado con la Medalla de Oro de la 32.ª edición de los Premios Forqué, ha asegurado que quien gobierne tras las elecciones generales del 29N tiene que "sentarse" a hablar con el sector, "concienciarse" de lo importante que es la producción y entender que las subvenciones generan más dinero del que dan a los proyectos.

"Me preocupa (la limitación y supresión de subvenciones) y no. Porque quien nos gobierne, sea quien sea, lo primero que hay que hacer es sentarnos y concienciarle de lo que significa lo que es la producción, lo importante que es la producción (...) Cada euro que va de una subvención, ¿cuánto dinero genera? Hay una gran trampa en todo esto", ha asegurado el productor.

Así ha respondido Benítez al ser preguntado por los partidos políticos que abogan por la supresión o limitación de subvenciones al tejido audiovisual español. "Nuestro trabajo también es una exponente de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar, de nuestras costumbres y de nuestra diversidad. Cualquiera que venga lo tiene que proteger", ha apostillado para después pedir que se dejen "los prejuicios" a un lado.

"Muchas veces se utiliza en nuestro sector en un poco político en un lado o en otro", ha zanjado Benítez.

El reconocimiento, que otorga el Consejo de Administración de EGEDA, se le entregará al productor en la gala de los premios del próximo 19 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid.

Benítez, que ha agradecido el reconocimiento, ha asegurado que "producir es un acto de fe". "Si te dedicas a construir casas tienes algo tangible, pero nosotros construimos sueños. Invertir por un sueño es complicado. Para producir hay que tener mucha fe en lo que haces", ha dicho para después añadir que cuando recoja el premio se acordará de su madre, de sus compañeros y a todos los que ha conocido durante su carrera.

Así, ha reconocido que se siente "muy orgulloso" tanto de sus "éxitos" como de sus "fracasos". "Si de joven hubiera reflexionado más no habría hecho muchas cosas", ha bromeado.

Fundador de Cristal Producciones Cinematográficas, que posteriormente pasó a ser Bocaboca Producciones, y de Plano a Plano, que forma parte de ITV Studios, y que es la productora que actualmente preside, Benítez ha destacado por estar detrás de algunas de las principales obras del cine y de la televisión, con títulos tan relevantes como '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?' (1993), 'Al salir de clase' (1997), 'El comisario' (1999), 'Planta 4ª' (2003), 'Semen, una historia de amor' (2005), 'Toy Boy' (2019), 'Valeria' (2020) o 'La Tregua' (2025), su largometraje que ha producido.

El presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, también ha participado en el encuentro con el homenajeado, al que ha agradecido que sus producciones hayan "enriquecido" la industria para hacerla "más diversa y reconocida".

Quiero felicitarte por esta merecida Medalla de Oro. Gracias de corazón por tu apuesta por nuestro audiovisual y por poner en valor cada día nuestra profesión", ha añadido Cerezo.

A este premio se le suman otros galardones recibidos por obras como 'Todos los hombres sois iguales', que ganó el Premio Ondas a Mejor Serie en 1997; 'Al salir de clase', galardonada también con el Premio Ondas en 2001 en la misma categoría; 'Planta 4ª', premiada en el Festival de Montreal en 2003 con el Premio del Público y el reconocimiento al trabajo de Antonio Mercero como Mejor Director; 'El Príncipe, ficción de la que fue César Benítez fue creador, además de productor, y que se hizo con el Ondas a Mejor Serie en 2014 y con el reconocimiento a José Coronado como Mejor Actor en los Premios Iris de 2015, entre otros.

UNA LARGA TRAYECTORIA QUE CONSOLIDA SU GRAN ÉXITO

César Benítez comenzó su carrera en la industria audiovisual ocupando diferentes puestos, desde auxiliar de producción hasta regidor, pasando por ayudante de producción, jefe de localizaciones y jefe de producción en más de 35 películas y series de televisión. Tuvo la oportunidad de trabajar con grandes directores como Luis García Berlanga, Mario Camus y Pedro Masó.

A esta larga lista se le suman otros nombres como Alan Johnson, Angelino Fons, Antonio José Betancor, Carlos Pérez Ferré, Fermín Cabal, Fernando Colomo, José Ángel Rebolledo, José Antonio Zorrilla, José Luis García Sánchez, Luis María Delgado, Paul Verhoeven, Pedro Olea y Pilar Miró, además de títulos como Ramón y Cajal (1982) y Los desastres de la guerra (1983).

En 1988, y haciendo uso de su experiencia, César Benítez creó su primera empresa, Cristal Producciones Cinematográficas, una productora que, en 1994, pasó a ser Bocaboca Producciones y que gracias a la calidad de sus obras, la independencia mostrada en la selección de sus proyectos y una especial habilidad en el descubrimiento de nuevos talentos llegó a posicionarse a la cabeza de la producción española del cine y la televisión.

El interés de César Benítez por seguir produciendo historias de gran acogida por parte del público le llevó a fundar, en 2011, Plano a Plano, productora que actualmente preside.

Las producciones de César Benítez han dado la vuelta al mundo y los principales grupos de comunicación audiovisual y plataformas, desde RTVE, hasta Mediaset y Atresmedia, pasando por Prime Video, Netflix y Disney +, han recibido y catalogado sus obras para los millones de espectadores que conforman sus plataformas.