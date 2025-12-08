El productor de Fallout explica la conexión oculta con Westworld - PRIME VIDEO/HBO MAX

MADRID, 8 Dic. (CulturaOcio) -

El 17 de diciembre llegará a Amazon Prime Video la esperada temporada 2 de Fallout. Uno de sus productores, Jonathan Nolan, ha revelado que existe una conexión oculta con Westworld, la serie de ficción postapocalíptica que creó junto a Lisa Joy y que fue cancelada en 2022 tras su cuarta entrega.

"Sí, no sé por qué, pero de alguna manera siempre acabamos haciendo historias que giran en torno al fin del mundo", respondió Nolan a CBR tras ser abordado sobre una posible conexión con Westworld, haciendo evidente un paralelismo entre ambas ficciones.

"Pero pienso mucho en esta pregunta, y es una de las razones por las que me encantan tanto los juegos, los juegos de Fallout, que juegan con esta idea de las tecnologías que creamos y las formas en que esas tecnologías luego, ya sabes, nos empujan en diferentes direcciones como civilización", añadió.

"Y creo que ahora, de nuevo... Westworld era una serie de ciencia ficción, y ahora prácticamente es parte de nuestra realidad cotidiana. Bueno, esperemos que algunas de las cosas de Fallout no se conviertan en nuestra realidad diaria. Pero va de plantearse esa pregunta de '¿Qué pasaría si?', ¿no? ¿Hacia dónde pueden conducirnos estas cosas?", cuestionó Nolan.

"Creo que una de las cosas que más me entusiasma de Fallout es que plantea la siguiente pregunta: '¿Qué pasará con nuestras instituciones tras el fin del mundo y 200 años en Ginebra?'", sentenció el también creador de la serie Vigilados: Person of Interest.

Nolan comentó a continuación que Fallout también se inspiró vagamente en la novela de Walter M. Miller Jr., Cántico por Leibowitz, publicada en 1959. "Pienso que también influyó un poco en los juegos", señaló.

La esperada segunda temporada de Fallout, que estará compuesta de ocho emocionantes episodios, cuenta con los regresos de Ella Purnell, Walton Goggins y Aaron Moten a sus respectivos roles de Lucy, The Ghoul y Máximus. Tras su lanzamiento el 17 de diciembre, Amazon Prime Video estrenará un episodio semanal hasta su épico desenlace el 4 de febrero de 2026. Además de los ya mencionados Purnell, Goggins y Moten, esta nueva tanda de capítulos contará con las incorporaciones de Kumail Nanjiani y Macaulay Culkin en un papel descrito como el de un genio loco.