Programación de la 15ª muestra Syfy de Cine Fantástico, que arranca este jueves con Un pliegue en el tiempo

La decimoquinta muestra Syfy de Cine Fantástico arranca este jueves 8 de marzo con la proyección de Un pliegue en el tiempo, la película de Disney protagonizada por Oprah Winfrey. En total se realizarán unas 15 sesiones de una selección del mejor cine de género, que el público podrá disfrutar en Madrid durante los cuatro días de la #MuestraSYFY.

La muestra que tendrá lugar en el Cine Palacio de la Prensa de Madrid comenzará con la adaptación cinematográfica de la novela de fantasía Un pliegue en el tiempo, que se estrenará en los cines el 9 de marzo y está protagonizada por Oprah Winfrey. Y cerrará el 11 de marzo con el filme Pacific Rim: Insurrección, una de las películas más esperadas de 2018 que llegará a los cines el 23 de marzo.

El viernes 9 de marzo, la jornada arrancará a primera hora de la tarde con As Boas Maneiras, una película brasileña de terror fantástico. Le seguirán A Day, un flime dirigido por Cho Sun-Ho sobre un misterioso un accidente en la carretera y Downrage, donde un grupo de amigos se convierte en el objetivo de un francotirador.

A continuación, se proyectará Brawl in Cell Block 99, narra la historia de un exboxeador con un matrimonio a punto de romperse, que pierde su empleo, y su mejor opción es trabajar como traficante de drogas, la película irá precedida con la proyección del corto La Última Cita.

Mientras, el sábado 10 de marzo, Have a Nice Day abre la jornada, y continuarán con la proyección de The Cured, filme británico de terror que presenta una distopía futurista donde los antiguos zombies, ya recuperados de su infección, se preparan para reintegrarse en la sociedad.

La película rusa de ciencia ficción Salyut7 se lanzará minutos después para contar la historia de la recuperación de la estación espacial Salyut 7 por dos cosmonautas rusos en 1985. Y para terminar, How to talk to girls at parties, una comedia británica protagonizada por un adolescente de 1977 que aparece en una dimensión desconocida y la proyección del corto Rip.

Además, los más peques podrán disfrutar con la proyección de Peter Rabbit el sábado 10 de marzo. La película basada en los cuentos clásicos de Beatrix Potter.

Mientras, que el domingo 11 de marzo, la matinal acogerá la proyección de Jurassic Park, con motivo de su 25 aniversario, la genial película de Steven Spielberg se podrá ver de nuevo en pantalla grande para celebrar el #AñoJurásico y volver donde empezó todo.

Por último, se proyectará Pacific Rim: Insurrección, la secuela de la cinta de 2013 de Guillermo del Toro, que se estrenará en cines el 23 de marzo.