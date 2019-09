Quim Gutiérrez y Belén Cuesta protagonizan 'Litus', una "catarsis" coral del duelo, la muerte y la amistad

Publicado 09/09/2019 18:42:51 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director Dani de la Orden lleva al cine la obra de teatro 'Litus', una "catarsis" coral sobre el duelo, la muerte y la amistad, escrita por Marta Buchaca y que en su versión cinematográfica protagonizan Quim Guitierrez, Belén Cuesta, Alex García, Adrián Lastra, Miquel Fernández y Marta Nieto.

De la Orden ha señalado a Europa Press que cada uno de estos personajes muestran su manera concreta de aceptar el "duelo" cuando se reúnen seis meses después de la muerte de uno de sus amigos, Litus, una pérdida que ninguno de ellos entiende y que pone el "freno de mano" en sus vidas.

"El problema que tienen es que no hablan entre ellos, no se dicen las cosas como son", ha señalado De la Orden, para quien uno de los problemas contemporáneos es la dificultad para comunicarse. "Mostramos muchas veces los sentimientos en las redes, pero en la vida real no hablamos de las cosas personales que nos ocupan", apunta.

En esta película, De la Orden ('El pregón', 'El mejor verano de mi vida') mezcla el drama que contiene esta historia con momentos de humor, tal y como ocurre "en la vida misma". "No me interesaba el drama sin luz o sin vitalidad y en las situaciones emotivamente difíciles, el humor funciona más", ha dicho.

El director ha apuntado que la película no aborda el suicidio, sino que es "el punto de partida para afrontar el duelo" y para hablar de lo "herméticas" que son las personas. "Con un accidente se entiende que la vida es algo ilógico, pero cuando ocurre un suicidio no se entiende, te deja sumergido en un limbo", recalca.

De la Orden no quiere que esta sea una película generacional, pero reconoce que el "síndrome de Peter Pan" que aflora entre alguno de ellos, y en concreto en el amigo perdido, "hace visibles miedos concretos" de su generación relacionados con "el trabajo o la pareja". "Parece que si no lo encuentras el tiempo corre para atrás, hay una presión social, como si la felicidad estuviera en eso", ha dicho.

QUIM GUTIÉRREZ: "LA PUERTA DE ENTRADA A LA EDAD ADULTA"

Quim Gutiérrez, que da vida al hermano de Litus, ha señalado que este encuentro permite a estos seis amigos "reevaluar sus relaciones" y enfrentarse a la vida y a la pérdida de otra manera y no como "niños", por lo que esta experiencia supone para todos "la puerta de entrada a la edad adulta".

El actor cree que existe un "tabú" sobre la muerte y cree que tenerla más presente en las conversaciones "ayuda a tolerar los dolores". "Quitarle el misterio y verlo tal y como es, en general todo el deterioro físico, es una realidad a la que los acercamos cada día, es lo único incuestionable", ha dicho. En esta línea, Belén Cuesta ha señalado que "la falta de comunicación, que es común ahora, aumenta, cada uno lleva el luto como puede".

En cuanto a los problemas compartidos entre los personajes que convierten la película en un retrato generacional, la actriz ha admitido que los actores protagonistas tienen una "edad en la que el reloj se viene encima" y en la que existe una "presión en la sombra" acerca de lo que uno tiene. Sin embargo, ha señalado que "todo ha cambiado" y que su generación está aprendiendo a "asumir este cambio".

El actor Miquel Fernández, por su parte, cree que esta puede ser una "película terapéutica" para quien la necesite, mientras que Marta Nieto, otra de las actrices de este filme, cita al psiquiatra Luis Rojas-Marcos, quien afirma que "las mujeres son más longevas porque hablan más".