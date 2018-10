Resucita el biopic de Elvis Presley dirigido por Baz Lurhmann

Actualizado 01/08/2018 13:48:00 CET

MADRID, 1 Ago. (EDIZIONES) -

Tras varios años sin noticias del proyecto, nuevas informaciones asegura que se ha reactivado la producción del biopic de Elvis Presley que iba a estar dirigido por Baz Lurhmann director de filmes como El gran Gatsby o Moulin Rouge y creador de la serie de Netflix The Get Down.

Fue en 2014 cuando se anunció que el cineasta australiano se encargaría de dirigir la película sobre la vida y obra del Rey del Rock. Ahora, cuatro años después, el biopic se ha reactivado y, según informa Discussing Film, Lurhmann ya ha firmado como director.

El propio Lurhmann revisará durante las próximas semanas los guiones anteriores de Kelly Marcel y de Jeremy Donner para armar el libreto definitivo de cara a iniciar el rodaje ya en marzo del próximo año. El director también es productor de la cinta junto con Catherine Martin, Lloyd Braun y Gail Berman

El casting corre a cargo de Kristy Carlson que ya ha comenzado la búsqueda del protagonista de la película que contará con dos encarnaciones: un Elvis más joven de entre 18 y 22 años de edad y otra versión más madura para la que buscan un actor de unos 35 años. Ambos intérpretes deben contar con dotes para la canción. Elvis Presley murió en 1977 a los 42 años tras sufrir un infarto.