Richard Gere: "Por supuesto que el arte tiene que cuestionar las cosas, pero no tiene que ser violento"

- El actor encarna a un documentalista necesitado de confesión en 'Oh Canada', lo nuevo de Paul Schrader

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras su exitoso paso los festivales de Cannes y San Sebastián, el próximo miércoles 25 de diciembre llega a los cines españoles 'Oh Canada'. Dirigida por Paul Schrader ('Taxi Driver', 'El contador de cartas'), la película está basada en el libro 'Los abandonos', de Russell Banks y cuenta con Richard Gere ('Taxi Driver', 'Oficial y caballero') como protagonista, en la piel de un afamado documentalista que, al final de su vida, siente la necesidad de dar una última entrevista para confesarse ante su mujer.

"Por supuesto que tiene que cuestionar las cosas, pero no tiene que ser violento", ha señalado Gere en una entrevista concedida a Europa Press, reflexionando sobre si el arte debe ser provocativo o político. "Tiene que cuestionar cómo vemos la realidad y a nosotros mismos y hacerlo nuevo", señala, añadiendo que, si el arte falla en esto, "a lo mejor no merece la pena".

En el filme, el personaje de Gere, si bien busca contarle la verdad sobre su vida a su mujer, lo hace a través de una cámara, concediendo a unos antiguos estudiantes la oportunidad de grabarle. "Hay algo entre cuando dicen 'acción' y dicen 'corten' donde todo el mundo está prestando atención, muy detenidamente", explica el actor, que admite que personalmente puede llegar a sentirse identificado con esto y que "la cámara intensifica el estar presente". "No puedes luchar contra la cámara, te tienes que entregar, porque lo toma todo", afirma.

A sus 75 años y con una larga filmografía a sus espaldas que incluye títulos tan populares como 'Oficial y caballero', 'Pretty Woman', 'Chicago' o 'Siempre a tu lado (Hachiko)', el intérprete estadounidense ha confesado que "no hay ninguna fórmula" concreta por la que se guíe a la hora de aceptar papeles, aunque le gustaría que la hubiera. "Me tiene que tocar de alguna forma. Me tiene que tocar el corazón. También tiene que darme un poco de miedo, que no esté seguro de poder de hacerlo", asegura.

Recordando cómo y en qué momento el proyecto de 'Oh Canada' le llegó a las manos, Gere menciona que él y Schraeder, con quien ya trabajó en 'American Gigoló', llevan siendo amigos un tiempo y que, cuando leyó el guion, le pareció "extremadamente profundo". "Acababa de perder a mi padre, que casi había cumplido 101 años y Russell Banks, que escribió la novela y era amigo de Paul se acababa de morir también", señala, explicando así que tanto él como el cineasta estaban "en un momento muy emotivo, tratando de aceptar la pérdida de seres queridos".

Junto a Gere, completan el reparto de 'Oh Canada' Uma Thurman, Jacob Elordi, Michael Imperioli, Kristine Froseth, Victoria Hill y Aaron Roman Weiner, entre otros.