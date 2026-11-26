Roger Casamajor - FLAMINGO COMUNICACIÓN

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Roger Casamajor ha reclamado un mayor respaldo económico para el sector cultural y ha defendido que "la cultura hay que reforzarla con dinero" y ha advertido que "no puede haber una vuelta atrás" en su financiación, de cara a las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre.

"La cultura hay que reforzarla con dinero. Es así, hay que apoyar la cultura porque es lo que nos mueve, lo que nos hace pensar y lo que nos lleva hacia delante como sociedad. No puede haber una vuelta atrás", ha afirmado Casamajor en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines este viernes, 27 de noviembre, de 'Un hombre en un puente', dirigida por David Martín de los Santos, que ha coincidido en la necesidad de respaldar al sector cultural.

El cineasta ha puesto el foco en evitar que se convierta en un instrumento de confrontación política. "La cultura es una cosa de todos. La cultura no sirve para dividir, sino para todo lo contrario", ha señalado el director, que considera que "nadie, de la ideología que tenga, debe caer en la trampa de utilizarla para la confrontación".

"La cultura es encuentro, es el lugar donde podemos reconocernos las cosas que tenemos en común y que compartimos todos los seres humanos como humanos que somos", ha defendido el cineasta, que ha reivindicado su capacidad para generar espacios de diálogo más allá de las diferencias ideológicas.

En 'Un hombre en un puente', Martín de los Santos aborda la historia de Andrés, un hombre de mediana edad que, tras perder su casa y su estabilidad económica, regresa a su pueblo e intenta reconstruir los vínculos que había dejado atrás. El personaje, interpretado por Casamajor, se enfrenta también a su propia responsabilidad en el fracaso de su vida anterior.

El director ha explicado que la película nació de su interés por explorar cómo alguien gestiona el fracaso y la vulnerabilidad cuando se derrumban los cimientos de su vida. Para construir la historia, se inspiró también en el testimonio de un hombre que, tras quedarse sin hogar, comenzó viviendo en su coche y terminó pasando un año en un callejón de Madrid.

Además, la vivienda es uno de los asuntos que atraviesan la película. Martín de los Santos ha reconocido que se trata de un problema al que lleva prestando atención desde hace años y ha explicado que él mismo decidió no comprar una casa por la inestabilidad de su trabajo en el cine y el temor a no poder afrontar una hipoteca.

"Es algo que parece que no le estamos dando solución y cada vez va peor", ha afirmado el cineasta, que ha relacionado la dificultad de acceder a una vivienda con los obstáculos para construir un hogar, formar una familia y establecer vínculos personales. En este sentido, ha alertado de que la sociedad atraviesa procesos de "deshumanización" y ha reivindicado la importancia de preservar las relaciones y el arraigo.

Según Casamajor, su personaje atraviesa un problema de "valores", debido a que ve cómo su mundo "se le viene abajo en un segundo" tras una operación urbanística que le lleva a la ruina. "Todo lo que él tenía construido era humo", ha señalado, antes de apuntar que el personaje había dejado de lado aspectos como la amistad, la empatía, el amor o la generosidad.