Roma, primera película de Netflix nominada a un Goya

Actualizado 12/12/2018 15:07:08 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Roma, de Alfonso Cuarón, se ha convertido en la primera película con Netflix como productor principal nominada a un Goya. La cinta será candidata a Mejor Película Iberoamericana en la 33 Edición de la Ceremonia de los Premios Goya.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la plataforma, que también ha conseguido que el filme sea el representante de México para el Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa.

Fuentes de la Academia de Cine han precisado a Europa Press que el requisito para poder concurrir a estos galardones es que la película se haya estrenado siete días en sala con taquilla. En todo caso, sí puede darse el caso de que otras producciones que hayan sido nominadas anteriormente cuenten con participación minoritaria de plataformas, aunque hasta el momento nunca se había nominado una cinta en la que la principal productora fuese una de ellas.

Además, otra producción original de Netflix, 'La enfermedad del domingo', cuenta en esta edición con una nominación a Mejor Actriz Protagonista para Susi Sánchez. En anteriores ediciones las producciones de la plataforma 'Fe de Etarras' y 'Siete Años' se quedaron en la antesala de las nominaciones.

'Roma' se estreno el pasado miércoles 5 de diciembre en un total de tres cines de España --los Verdi, en Madrid y Barcelona, y cines Albéniz en Málaga--, pero la recaudación no se ha hecho pública. Netflix tiene previsto estrenarla online el próximo 14 de diciembre.

La polémica ha acompañado al estreno de la película en diversos países precisamente por su escasa presencia en salas de cine.

Por ejemplo, en México, donde las dos grandes cadenas de cine de ese país -- Cinépolis y Cinemex-- se negaron a exhibir 'Roma' por la política de streaming de Netflix, según recogía 'Variety'.

FUERA DE CANNES

'Roma' inició su andadura por los festivales quedándose fuera del programa de Cannes, al estar producida por Netflix. Los responsables del certamen francés condicionaron la inclusión de cualquier producción de una plataforma a un compromiso de su estreno en las salas francesas.

No ocurrió lo mismo en el Festival de Cine de Venecia semanas más tarde, donde la película se alzó con el León de Oro. El cineasta ya ha hablado en medios mexicanos sobre esta postura, como en el diario 'La jornada'. "Netflix se ha flexibilizado por 'Roma', no tomo postura, pero el mundo de las plataformas no es una moda: son nuevas tendencias", señalaba.