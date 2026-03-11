1068204.1.260.149.20260311175149 Ryan Gosling: "'Proyecto Salvación' restaura la fe en la capacidad de la humanidad para afrontar las dificultades" - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viernes 27 de marzo llega a los cines 'Proyecto Salvación', largometraje dirigido por Phil Lord y Christopher Miller ('La LEGO película', 'Infiltrados en clase'), protagonizado por Ryan Gosling y basado en la novela homónima de Andy Weir. Según explican los cineastas y el actor principal, esta aventura de ciencia ficción utiliza la relación entre un profesor enviado al espacio y un alienígena, dos seres radicalmente distintos obligados a entenderse para sobrevivir, para apelar a "nuestro instinto innato de colaborar".

"Nos recuerda lo competentes y capaces que pueden ser las personas. Restaura un poco la fe en la capacidad de la humanidad para afrontar las dificultades", reflexiona Gosling en una entrevista concedida a Europa Press sobre el vínculo entre su personaje, Ryland Grace, y su compañero extraterrestre, Rocky. Tras encontrarse por azar en el espacio mientras investigan una amenaza que compromete el futuro de sus planetas, ambos deberán trabajar juntos por encima de sus diferencias de idioma, cultura y conocimiento.

Para Lord, esa idea de colaborar superando dificultades remite a algo profundamente humano. "Colaborar y cooperar es un instinto innato que todos tenemos. Si alguien tropieza en la calle y se le cae la compra por todas partes, lo normal es ayudarlo. Es un instinto", señala el productor y guionista, también junto a Miller, de 'Spider-Man: Un nuevo universo' y su secuela. Pero insiste en que ayudarse los unos a los otros no es solo una cuestión moral, sino una necesidad. "Nuestra supervivencia depende de nuestra cooperación", advierte.

Una convicción que, según Miller, estuvo presente desde la propia gestación de Proyecto Salvación. "Drew Goddard, el guionista, tenía una pequeña tarjeta en su escritorio que decía 'La comunicación es empatía y la empatía es comunicación'. Fue una especie de principio rector para Ryland Grace y Rocky", apunta. "Esta gran historia de salvar la galaxia se resume en dos seres que se hacen amigos", matiza Lord, para quien el componente espectacular de la cinta nunca desplaza su dimensión más humana.

Gosling opina que esta decisión creativa es una de las mayores virtudes del filme. El protagonista de 'La La Land' y 'Drive' considera que "durante la última década hemos estado saturados de narrativas de futuros distópicos", por lo que celebra que 'Proyecto Salvación' plantee una relación distinta con lo que está por venir. "Lo que me encanta es que esta película ofrece una manera de dejar de tener miedo al futuro. El futuro es algo que no hay que temer, sino simplemente descubrir", sostiene el actor de 'Barbie'.

Para los directores, esa mirada esperanzadora está ligada a la cooperación a la que apela el proyecto. Lord remarca que "tenemos que ser sociales y tenemos que colaborar porque una sola persona no puede resolverlo todo por sí misma", mientras que Miller lleva esa misma idea al universo particular de la película al recordar que "la especie de Rocky literalmente no puede sobrevivir sin vigilarse mientras duerme". "Estamos programados para cooperar", defiende.

RYAN GOSLING, UN HÉROE POCO CONVENCIONAL

A pesar de que toda la humanidad depende de su personaje, Gosling explica que este no responde al patrón del héroe tradicional, sino que actúa desde un lugar mucho más vulnerable. "Es un héroe que no cree que lo sea. No es algo que le salga de manera natural. Ni siquiera confía en sí mismo", dice Gosling, que revela que por esta fragilidad "me sentí mucho más identificado con él que con algunos de los héroes que he interpretado antes".

En ese sentido, el actor de 'Blade Runner 2049' y 'El diario de Noa' piensa que 'Proyecto Salvación' se articula en buena medida en torno al proceso por el que su personaje empieza "a aprender a creer en sí mismo". A su juicio, esa evolución acaba proyectándose también hacia el espectador porque "anima al público a darse cuenta de que somos capaces de mucho más de lo que creemos".

Aunque Gosling ha indicado que Ryland presenta diferencias respecto a otros papeles de su filmografía, reconoce cierto paralelismo con su personaje en 'Lars y una chica de verdad'. Si en aquella cinta debía plasmar en pantalla una sincera conexión emocional con una muñeca, en 'Proyecto Salvación' levanta ese vínculo junto a una criatura construida mediante efectos prácticos. De todas formas, el actor admite que en esta ocasión el trabajo interpretativo resultó "mucho más fácil".

"Tenía a un titiritero, James Ortiz, que manejaba y dirigía el movimiento y el comportamiento de Rocky, así que tenía a alguien con quien hablar y con quien trabajar", contextualiza Gosling, que sitúa ahí una de las claves para dotar de autenticidad a la relación que sostiene el peso emocional del filme.

Precisamente, la dinámica entre Ryland y Rocky es una de los medios con los que el largometraje presenta humor y calidez en una trama de ciencia ficción de alto rigor científico, pero sin perder tensión o emoción. Miller desvela que para encontrar ese equilibrio bastó con mirar a la propia experiencia humana. "En nuestra vida no somos una sola cosa todo el tiempo. Incluso en los momentos más oscuros también hay espacio para la risa", reflexiona.

Desde esa misma lógica, Miller define la película como "un viaje" en el que el espectador puede "reír, llorar, emocionarse, asustarse, estar al borde del asiento, sentir asombro, maravilla y muchas cosas distintas". Una amalgama de emociones que el cineasta condensa en la sensación última que busca transmitir 'Proyecto Salvación': "Simplemente me he sentido como un ser humano".