Las salas de cine esperan "normalidad" este miércoles pese a la huelga general

Archivo - El Ayuntamiento de València, a través de una moción aprobada por la Junta de Gobierno Local, muestra su apoyo a las salas de cine de la ciudad que "han quedado excluidas de las ayudas" del Ministerio de Cultura. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las salas de cine españolas esperan desarrollar su actividad con normalidad este miércoles pese a la huelga general convocada, según han trasladado a Europa Press fuentes de la Federación de Cines de España (FECE).

"En principio esperamos normalidad mañana", han señalado desde la entidad, que representa a las empresas de exhibición cinematográfica en España.

De este modo, FECE prevé que las salas mantengan su actividad habitual, a la espera de la evolución de la jornada de huelga. Entre los títulos que actualmente pueden encontrarse en la cartelera española figuran producciones como 'La bola negra', 'Sacamantecas', 'Ruega por nosotras', 'El gato con sombrero', 'Godzilla Minus Zero' y 'Los miserables', entre otras propuestas de distintos géneros.

Por el contrario, varios teatros y musicales españoles han reprogramado o cancelado sus funciones para este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes de las distintas compañías.

Por ejemplo, el Teatro Real decidió cambiar la ópera 'Las bodas de Fígaro' a este lunes 9 de noviembre, aunque el estreno oficial es este martes 10 de noviembre.

En el caso de 'El Alma al Aire', el musical con canciones de Alejandro Sanz, que tiene lugar en el Teatro Coliseum, la función ha sido cancelada y el público será reubicado en otras sesiones.

'André y Dorine' en el Gran Teatro Pavón, ha sido reprogramada para el jueves, día 12. En el caso de 'Deserto' en Teatro Contemporáneo Condeduque, seguirá adelante aunque se avisará de que la sesión puede "sufrir alteraciones", según han confirmado fuentes del teatro a Europa Press. También sigue programada 'Mantener fuera del alcance de los niños' en el Teatro de la Abadía.

Por su parte, el INAEM ha explicado que las funciones de 'El Rey de la farándula' y 'El caballero de Olmedo', en el Teatro de la Comedia, así como 'Al final de las cosas', en Teatro María Guerrero, podrían verse afectadas "en función del seguimiento de la convocatoria por parte de los trabajadores del INAEM".

En caso de una cancelación total o parcial de la función, el INAEM procedería a la devolución al público del importe de las localidades, han explicado fuentes de la entidad a Europa Press.

Otro caso es el del Teatro del Barrio, que ha decidido en su conjunto adherirse a la huelga independientemente de la decisión de sus trabajadores --que "respetan"--, por lo que mantendrá sus puertas cerradas el miércoles.