Salvador Calvo adentra a Miguel Herrán en el "Triángulo de las Bermudas" indio en 'Valle de Sombras'

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Salvador Calvo, ganador de cuatro premios Goya con 'Adú' (2020), se ha enfrentado a su proyecto "más ambicioso" al adentrar al actor Miguel Herrán en el "triángulo de las Bermudas de India" en su película 'Valle de Sombras'.

"Es mi película más ambiciosa porque es un proyecto muy complicado, por la logística y por las dificultades de rodar en la zona del Himalaya hindú, con bajas temperaturas, con una gran altitud y porque grabamos en un lugar que el acceso está vetado desde el 15 de septiembre hasta el 15 de mayo", ha admitido el realizado en una entrevista con Europa Press con motivo del estreno de la película el próximo viernes 12 de enero.

Calvo ha mostrado el Vallée de Kullu (India) donde, como asegura, crece manera natural la marihuana y se le conoce como "el Triángulo de las Bermudas de India" porque hay muchas desapariciones de los turistas que acuden al lugar "a disfrutar de su Shangri-La" (término que se aplica para describir un paraíso terrenal).

"Todo surge en el año 2000 cuando estuve mirando en las guías de viaje que en un valle del Himalaya había un montón de desapariciones que se conocía como el Triángulo de las Bermudas. Descubrí que en este valle, que está lleno de aguas termales que generan una climatología tropical, crece de manera natural la marihuana y es un valle muy sagrado para los Sijs y para la colonia de tibetanos budistas que se exilian allí", ha explicado.

Este lugar, agrega Salvador Calvo, se ha convertido en un centro de peregrinaje para jóvenes que buscan acudir a las fiestas que hay en las laderas del Himalaya. En este sentido, el cineasta se enorgullece de los paisajes que se ven en la cinta, de la fotografía y del "viaje emocional" que viven los protagonistas.

"Es una película hecha para verla en el cine por los paisajes, la fotografía que es brutal, la música y la historia en sí porque plantea un viaje emocional", ha señalado.

En todo caso, el argumento central de la cinta es la "redención" del protagonista, interpretado por Miguel Herrán, que acude con su pareja y el hijo de esta al lugar. El actor, que también ha atendido a Europa Press, destaca el paraje "precioso" y el equipo que han creado por 'Valle de Sombras'.

"A los que les gusten la montaña lo van a disfrutar porque es un paraje precioso y las carreteras son impresionantes. Hay acantilados en los que da verdadero pavor asomarse. Es una cosa particular", ha destacado Herrán que ha recordado las formas distintas de gestionar procesos diarios de la población local. "Utilizaban a cinco o seis personas en cadena para tareas sencillas, como ir a por un té", ha rememorado.

APRENDIZAJES

Junto con Miguel Herrán, actúan las actrices Susana Abaitua y Alexandra Masangkay. El trío de intérpretes reconoce que el proyecto también ha sido su mayor reto profesional.

"Es el proyecto más duro que he hecho, además con diferencia a nivel de horas de trabajo, de viaje, de agotamiento de cabeza. Luego yo no hablo inglés de manera fluida, es verdad que lo entiendo, pero yo no hablo inglés y la película es casi toda en inglés", reconoce Miguel Herrán.

Por su parte, Susana Abaitua también confiesa que ha disfrutado mucho del proyecto. "Mi mayor reto ha sido intentar crear esa relación con el personaje de Herrán porque no son una pareja que está en un buen momento", ha desvelado. Asimismo, Alexandra Masangkay ensalza su fortaleza para no caer en el "cliché" de monja budista y revela que tuvo que aprender a hablar una lengua local.

Por último, Herrán ha destacado que su mayor aprendizaje de la experiencia en la India ha sido que ha desarrollado mayor paciencia y a Masangkay, por su parte, el lugar le ha dado mucho tiempo para "estar más en el presente".