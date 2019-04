Salvador Simó estrena 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' sobre "la parte humana" y "sin edulcorantes" del director

Publicado 23/04/2019 19:02:51 CET

El cineasta Salvador Simó estrena, este viernes 26 de abril, 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', un largometraje de animación que revive la relación de amistad entre Luis Buñuel y Ramón Acín para "recuperar la memoria histórica de los artistas que se perdieron con la guerra" y una película que presenta "la parte humana" y "sin edulcorantes" del cineasta aragonés, según ha señalado Simó en entrevista con Europa Press en Madrid.

"En la búsqueda de la película descubrimos una historia de amistad, y descubrimos a Ramón Acín, que es un gran personaje de la época. Nos gustaría que la gente conociera más a estos personajes españoles que hemos mostrado con sus contradicciones y sin edulcorantes; la película está hecha con mucho cariño y amor", ha indicado Simó, conocido por filmes animados como 'Tikis y Mikis' (2012) o 'Max Adventures' (2011).

La cinta, basada en el cómic homónimo de Fermín Solís, retrata el momento en el que Acín gana la lotería y con el dinero obtenido paga el rodaje de 'Las Hurdes, tierra sin pan' el documental de 27 minutos que escribiera y dirigiera Buñuel en 1932 sobre una de las zonas más pobres y olvidadas de España en la época.

En este sentido, Simó busca la esencia de un Buñuel de 32 años de edad en plena búsqueda de su lenguaje artístico, y sumido en una depresión por el fracaso y censura de 'La edad de oro', que escribiera junto con Salvador Dalí en 1930. "Estoy un poco harto de lo políticamente correcto, quería que se conociera a estos personajes como son, por eso lo vemos muy traumatizado por el tema de su padre, la Iglesia, el sexo, pero por otro lado totalmente sensible", ha dicho Simó sobre el filme, que obtuvo en octubre de 2018 el Premio del Jurado en el Animation is Film festival de Los Ángeles, y este año el galardón por Mejor Banda Sonora en el Festival de Málaga.

"Hemos tratado de quitarnos la sombra del gran Luis Buñuel y abrir una puertecita para mostrarle a la gente la parte humana, a ese joven que luego se convirtió en el gran artista", ha añadido Simó, quien además ha trabajado en MPC como Lead de secuencias en el largometraje como 'El libro de la Selva' de Disney, y 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y Pasajeros'.

En este proyecto lo acompañan el guionista Eligio Montero, el músico Arturo Cardelús, el productor Manuel Cristóbal y el experto en animación 3D José Fdz de Vega, en una coproducción de Sygnatia, The Glow, Submarine, Hampa Studio, Telemadrid y el Canal Extremadura TV. El filme es distribuido por Wanda Visión.

LA ESPAÑA MACHISTA Y SURREAL

En esta ocasión, el cineasta presenta una ficción, con toques de comedia y drama, para hablar de la película con la que Buñuel pretendía salir de la influencia surrealista y que lo llevaría años más tarde a obtener el éxito con 'Los olvidados' (1950). En el filme también se ve al artista disgustado con Salvador Dalí, cuyo personaje físico nunca aparece.

"Quería separarse del surrealismo pero al final lo que quería era provocar, intentar cambiar el mundo que es lo que los surrealistas trataban de hacer pero a través de una historia real como 'Las Hurdes'. Sin pensarlo este lugar lo cambia por completo, tanto que esta manera de ver la realidad se convierte en un denominador común posterior de su carrera", ha indicado el director.

A su vez, Simó ha afirmado que el filme representa a una España "totalmente diferente a la actual". "Al Gobierno no le interesaba que se supiera que había zonas sumida en la más extrema pobreza, pero además era una España tremendamente machista, el maltrato animal era un concepto que no conocían y esto no se puede edulcorar, intentar ocultar cosas es un falso favor que nos hacemos, porque aunque no estemos de acuerdo con ello, tenemos que mostrarlo", ha subrayado.

"España ha evolucionado en muchos aspectos pero sigue habiendo cosas que tenemos que plantearnos y pensar, y cuestionarlas, no utilizar mensajes inflamatorios", ha agregado Simó, quien trabajó sobre el guión durante un año pero el proceso de investigación le llevó tres, el tiempo para obtener los elementos que buscaba para el filme que además utiliza imágenes de la cinta original de Buñuel.

En esta línea, la producción estuvo apoyada por Javier Espada, asesor experto en la vida de Buñuel, y viajó en repetidas ocasiones 'Las Hurdes'. "Ya el lugar no está igual pero entiendes lo difícil que debía ser para esas personas, son pueblos muy pequeños escondidos en los valles", ha añadido el cineasta.

'Buñuel en el laberinto de las tortugas' está nominada este año en la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. También se estrenará en Francia y en Estados Unidos y ya se ha vendido a 35 países.