Santiago Segura arrasa en cines con 'Torrente presidente': "Tengo claro que mi siguiente Goya será el de Honor a los 80"

El director de cine Santiago Segura, durante una entrevista para Europa Press, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). El director se encuentra en plena campaña de promoción de su última película ‘Torrente Presidente’. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Santiago Segura, que estrenó el pasado viernes, 13 de marzo su película 'Torrente presidente', ha confesado que le gustaría tener algún Premio Goya más en su carrera y afirma que tiene "clarísimo" que el siguiente que recibirá será el de Honor a los 80 u 85 años.

"Yo siempre lo he dicho en broma, pero lo tengo clarísimo. Yo tengo un Goya a cortometraje, a actor revelación y a dirección novel, que son los primeros que te dan. Y el siguiente será el de Honor a los 80 u 85 años, pero me gustaría tener alguno entre medias", ha señalado el realizador en una entrevista con Europa Press, con motivo de 'Torrente presidente', sexta entrega de su icónica saga, que ya lleva en taquilla casi ocho millones de euros y un millón de espectadores en apenas cinco días desde su estreno en cines.

Así ha respondido Segura en relación a la revelación del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, que en una entrevista con Europa Press dio a conocer que el nombre del cineasta había figurado "en alguna ocasión" en las votaciones de la Junta Directiva para el 'cabezón' de Honor.

Segura ha explicado que 'Torrente presidente' va "contra lo ridícula que es a veces la clase política" y aclara que su intención es "dar a diestro y siniestro" a la clase política, sin distinguir siglas. "Torrente era lo puto peor, pero de repente nos puede recordar a alguien que se ha dedicado a la política", afirma.

En este sentido, menciona al exministro socialista José Luis Ábalos y apunta que comparten "algunas características" con su personaje de ficción. "Es terrible en un ministro de un obierno progresista. Ha habido muchos ministros imputados en el PP, pero que haya uno de un gobierno socialista y progresista es más doloroso. Yo he creído mucho en la izquierda y hace mucho mal que la izquierda tenga gente corrupta. Es un golpe en la línea de flotación", ha lamentado.

Santiago Segura considera que su película es un "termómetro" del hartazgo social español contra la política y cree que eso se demuestra con los buenos datos en taquilla. "La gente estaba muy receptiva a reírse del mundo de la política en España", subraya.

"Estoy contento porque creo que la gente es consciente de que es una pequeña burla al sistema político donde nos están polarizando, dividiendo y no dan la talla. Cuando ves que gran parte de las intervenciones son para insultar al de al lado te sientes mal", ha manifestado.

Al respecto, critica que la política haya logrado que se "etiquete" a las personas para saber "quien cae bien y quién mal". "Esto lo han logrado algunos políticos", apunta. En 'Torrente presidente' se aborda la idea de que la sociedad está manejada por unos "hilos" y unas élites que mueven a la sociedad a su antojo, como "marionetas".

Acerca de esta idea, Segura confiesa que es una teoría "conspiranoica", pero que "tiene algo de verdad". "Uno de mis miedos era tener una película antipolítica porque la política es necesaria y tiene que ser ilusionante. Pero cuando encuentras a gente que va a lo suyo, es acojonante y da miedo y nos podemos sentir como un muñeco. Yo no me siento representado ahora mismo con ningún partido político", ha afirmado.

"Hay una frase en la película que dice que cuando Torrente llegue a ser presidente gobernará para los que le hayan votado y el resto serán ciudadanos de tercera. Hay gente que piensa así y no me parece bien", admite.

'TORRENTE CONQUISTADOR': "MUY BUENA IDEA"

Al hijo del debate suscitado tras las palabras del Rey Felipe VI sobre los "abusos" cometidos en la Conquista de América, el realizador ha visto con buenos ojos la posibilidad de abordar una siguiente entrega de la saga que se sumerja en el debate sobre la Leyenda Negra de España bajo el título de 'Torrente conquistador': "Me parece muy buena idea".

El cineasta ha recordado entre risas que su popular personaje estuvo a punto de protagonizar su propia "reconquista", ya que, tras las primeras películas de la saga, se lanzaron dos cómics de Torrente editados en paralelo, y uno de ellos situaba al policía viajando en el tiempo hasta la época de la Reconquista.

"Fue como usar una máquina del tiempo y situar a Torrente en la Reconquista. Fue muy gracioso. Me parece una muy buena idea", ha concluido.