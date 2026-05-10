Israel deporta a los activistas de la flotilla detenidos en el país, incluido el español Saif Abukeshek

Protesta contra Israel en solidaridad con Thiago Avila y Saif Abukeshek, detenidos acusados de terrorismo mientras participaban en la misión de la Flotilla a Gaza. - Europa Press/Contacto/Marco Di Gianvito

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha confirmado a primera hora de este domingo la deportación de los dos activistas que participaban en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, incluido Saif Abukeshek, de origen palestino y nacionalidad sueco-española.

"Tras la finalización de su investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, de la flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel2, ha anunciado el Ministerio de Exteriores hebreo en una escueta publicación de redes sociales en la que ha asegurado que el "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

Este anuncio llega después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, anunciase este sábado por la mañana que las autoridades israelíes liberarán "en las próximas horas" al activista español Saif Abukeshek, detenido el jueves de la semana pasada durante una operación del Ejército de Israel en aguas internacionales mientras participaba en la Global Sumud Flotilla.