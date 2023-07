Santiago Segura presenta su 'película del verano' y lamenta críticas a su cine como las de Sorogoyen: "Yo le admiraba"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Santiago Segura, que estrena este jueves 6 de julio en cines su nueva comedia familiar 'Vacaciones de verano', ha respondido a Rodrigo Sorogoyen que en el encuentro de los nominados a los Goya reconoció que no le parecía "llamativo" que Segura no estuviese nominado, tras lograr cuatro años seguidos ser el director más taquillero del cine español.

"¿Por qué dijo eso de un compañero? Yo he visto 'As Bestas' y tengo mi opinión personal, pero nunca diría algo negativo de un compañero", ha asegurado Santiago Segura en una entrevista con Europa Press, en la que se ha mostrado visiblemente molesto por lo pronunciado por Sorogoyen.

El director de 'As Bestas', que logró nueve 'cabezones', entre ellos los de Mejor película y Mejor dirección, afirmó que la ausencia de Segura en las nominaciones podía ser llamativo "si se tiene en cuenta los datos, pero si vez la película a lo mejor no tanto". Al respecto, Segura ha comentado que "admiraba profundamente" a Sorogoyen. "No me imagino a Rodrigo viendo mis películas", ha subrayado el director de 'Vacaciones de verano'.

En este sentido, Santiago Segura ha recordado que en ese mismo acto, otros directores tuvieron mejores palabras para él, como fue el caso de Alberto Rodríguez, a quien ha llamado "genio", o Isaki Lacuesta de quien ha dicho que es un "crack".

"Alberto Rodríguez, que es un genio, dijo que a lo mejor deberían dar un Premio al Público y después Isaki Lacuesta, que es un crack, dijo 'está bien que Santiago no tenga todo, que reparta un poco', pero luego Sorogoyen, un tío al que admiraba profundamente, dijo lo que dijo", ha explicado.

Por otro lado, Santiago Segura espera que con su nueva película logre ser el más taquillero del cine español por quinto año consecutivo. "Si es el quinto, voy a buscar al tío del Guiness de los récords y que me ponga. Yo esto no lo he visto. ¿En qué país el mismo director ha hecho cinco años consecutivos la película más taquillera?", ha subrayado, antes de reconocer que si consigue esos buenos datos le haría "mucha ilusión".

'VACACIONES DE VERANO'

La película 'Vacaciones de verano' ha estado dirigida por Santiago Segura y protagonizada por él mismo, junto a Leo Harlem, Patricia Conde, Cristina Gallego y los niños Sirena Segura, Daniela Pintado, Javier García y Hugo Simón.

"Los seguidores que hayan visto las otras películas mías, se van a encontrar con una igual o mejor que las anteriores", ha asegurado el director y actor.

La película surgió después de la saga de 'A todo tren', en las que también comparten protagonismo Leo Harlem y Santiago Segura, entre los que surgió una "dinámica habitual" en comedia entre ambos al juntar a un personaje "golfete, caradura o viva la virgen" y a un "tío agobiado", según el director.

En la cinta, los dos actores interpretan a dos hombres que pierden su empleo y se ven obligados a aceptar un trabajo temporal como animadores infantiles en un hotel de lujo, pero al estar divorciados deben hacerse también cargo de sus hijos.

Respecto a esta profesión, Leo Harlem en declaraciones a Europa Press confiesa que hay que tener una "predisposición" natural para estar con niños y precisa que él "no es muy paciente". "Es una labor de gladiadores. Los animadores infantiles tienen que ser marines, gente fuerte", ha bromeado, antes de elogiar el trabajo "profesional" que han hecho los menores.

"Estos niños a mi me encantan. Cada vez son más profesionales, son muy majos y súper respetuosos. Da gusto trabajar con ellos", ha indicado.

¿MÁS ESPECTADORES O MÁS VOTANTES EN LAS ELECCIONES?

Por último, Santiago Segura, preguntado acerca de qué prefiere si tener más espectadores o que las elecciones consigan una gran afluencia de gente, ha asegurado que en su "egoísmo más brutal" prefiere que la gente vaya a ver 'Vacaciones de verano' aunque matizado que "una cosa no es enemiga de la otra".

"Yo como ciudadano aconsejo a todos que vayan a votar, porque luego estar cuatro años amargado si no has ido a votar es difícil", ha precisado.

Además, ha agregado que lo que le "entristece" es que tras las elecciones, "gane quien gane, media España esté amargada". "Me da rabia que de alguna forma que nos hayamos enfrentado todos tanto", ha lamentado.