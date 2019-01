Sofia Coppola volverá a dirigir a Bill Murray en On the Rocks

Actualizado 16/01/2019 12:35:11 CET

Tras su colaboración en 2003 en la laureada Lost in translation, Sofia Coppola dirigirá de nuevo a Bill Murray en su próxima película, On the Rocks, un filme que supondrá primera coproducción de Apple con el estudio A24.

Según Variety, el filme sigue la historia de una joven, interpretada por Rashida Jones, que se reencuentra con su vividor padre, al que dará vida Murray. La producción comenzará en primavera en Nueva York.

Coppola ganó un Oscar por el guión original de Lost in Translation y estuvo nominada como mejor directora, mientras que Murray se hizo con una nominación al mejor actor. Sin embargo, esta no será la primera colaboración de Coppola y Murray tras la cinta, ya que ambos trabajaron juntos en 2015 en el especial de Navidad de Netflix titulado A Very Murray Christmas.

La aclamada directora, hija de otra leyenda del cine, Francis Ford Coppola, quien ayudó a definir el cine en la década de los 70 con la trilogía de El Padrino y Apocalypse Now. Sin embargo, los logros de Sofía hablan por sí solos. Muchas de sus películas son consideradas de culto y la realizadora hizo historia cuando se convirtió en la segunda mujer en ganar el premio al Mejor Director en el Festival de Cine de Cannes por La seducción.

Entre los últimos proyectos de Murray destacan la próxima película de Jim Jarmusch, 'The Dead Don't Die', así como 'The French Dispatch', dirigida por Wes Anderson. Por su parte, Rashida Jones dirigió recientemente 'Quincy', un documental centrado en la figura de su padre, el icónico productor musical Quincy Jones.

La nuevo colaboración entre Coppola y Murray llega después de que Apple haya realizado un cambio en su programación original, siendo On The Rocks su primera incursión en el mundo del largometraje. Apple se unirá a A24, responsable de la ganadora al Oscar a la Mejor Película, Moonlight, y de éxitos como Hereditary, Lady Bird y The Disaster Artist.