Solo el 8% de los personajes del audiovisual español tiene un cuerpo no normativo, según un informe

Archivo - Javier Fesser en el rodaje de la película 'Campeones' - UNIVERSAL - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Solo el 8,86 por ciento de los personajes de las películas españolas y el 8,15 por ciento de los de las series de ficción tienen un cuerpo no normativo, mientras que las producciones nacionales perpetúan más estereotipos sobre la diversidad corporal de los que contribuyen a combatirlos, según el cuarto 'Informe ODA contra la gordofobia 2026', que advierte de la escasa representación de estos cuerpos y de su frecuente asociación con imaginarios negativos.

El estudio, que ha analizado 125 películas y 91 temporadas de 89 series de ficción españolas estrenadas en 2025, señala que solo el 7,58 por ciento de los largometrajes y el 7,61 por ciento de las temporadas analizadas ofrecen una representación positiva de la diversidad corporal. En cambio, el 31,82 por ciento de las películas y el 28,26 por ciento de las series incluyen imaginarios negativos sobre estas corporalidades.

El informe constata un ligero descenso en los datos de representación y advierte de que los personajes con cuerpos no hegemónicos continúan concentrándose en la comedia, género en el que se encuadra una cuarta parte de estos personajes en el cine y más de la mitad en las series.

PERSONAJES SECUNDARIOS Y SIN TRAMAS PROPIAS

La investigación alerta de que menos de la mitad de los personajes con corporalidades diversas cuentan con tramas propias. En el caso de las películas, el porcentaje se sitúa en el 40 por ciento, frente al 56,97 por ciento de las series. Además, los personajes gordos suelen tener menos relevancia narrativa que aquellos con otras corporalidades no hegemónicas y aparecen con mayor frecuencia en papeles secundarios que como protagonistas.

El análisis cualitativo identifica estereotipos que persisten en la ficción, como la ausencia de nombres propios para algunos personajes, a los que su entorno se refiere simplemente como 'Gordo', o su vinculación recurrente con la comida. El informe cita como ejemplo la serie 'Sin gluten', en la que Mapi, el único personaje gordo de la producción, abre una cuenta de OnlyFans en la que aparece comiendo.

También advierte de la asociación entre gordura y muerte a través de ejemplos como 'Furia', donde un crítico gastronómico gordo muere de un ataque al corazón durante un secuestro, sin que inicialmente se plantee que pueda tratarse de un asesinato, al asumirse como "algo normal que una persona gorda fallezca de un infarto".

Como dato positivo, el informe destaca que el 29,41 por ciento de los personajes analizados en películas supera el Test Divine, una herramienta para evaluar la representación de la diversidad corporal, un porcentaje que asciende al 41,86 por ciento en las series.

LA EDAD Y EL GÉNERO CONDICIONAN LA REPRESENTACIÓN

Por otro lado, la edad constituye otro de los factores que condicionan la diversidad corporal en la ficción. En las series, el 47,62 por ciento de los personajes con corporalidades no hegemónicas tiene entre 30 y 50 años, mientras que en las películas el 52,83 por ciento supera los 50 años.

El informe también señala que las producciones familiares continúan "ridiculizando" la gordura y presentándola como algo "no deseable o vergonzante". A ello se suma una menor presencia de mujeres con cuerpos diversos, pese a que sus corporalidades se interpretan antes como alejadas de los cánones dominantes.

En cuanto a la clase social, los personajes con cuerpos diversos pertenecen mayoritariamente a la clase media, que representa el 54,12 por ciento en las películas y el 50 por ciento en las series.

LA INTERSECCIÓN CON OTRAS DIVERSIDADES

El informe también examina la representación de los cuerpos no normativos en relación con la discapacidad, la racialización y la diversidad LGBTIQA+. En el ámbito de la discapacidad, advierte de que la gordura en las series aparece asociada a personajes con discapacidad psicosocial o problemas de salud mental, lo que refuerza una vinculación entre el peso y la supuesta falta de control.

En cuanto a la racialización, el estudio señala que la intersección con la diversidad corporal puede encasillar a los personajes en roles delimitados, vinculados a los cuidados en el caso de las mujeres y a la protección en el de los hombres. Como ejemplo de una representación más compleja, destaca la película 'Ruido', protagonizada por una mujer gorda y racializada cuya identidad no queda reducida a estas características.

Respecto a la diversidad LGBTIQA+, el informe valora el aumento de personajes gordos queer, aunque advierte de que esta representación se concentra principalmente en hombres gais, mientras que las mujeres sáficas siguen apareciendo mayoritariamente con cuerpos normativos