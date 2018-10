Sonrisas y Lágrimas cumple 50 años

Actualizado 26/01/2015 10:26:23 CET

En 1965 arrasó en taquilla y fue galardonada con cinco Oscar. Ahora, medio siglo después, Twentieth Century Fox se volcará en la celebración del 50º aniversario de Sonrisas y lágrimas, que volverá a todos los hogares este año permitiendo a millones de personas alrededor del mundo conseguir las "cosas que les hacen feliz".

Con un exitoso debut en 1965 y una espectacular acogida, la cinta permaneció en cartelera durante más de dos años y le valió el Oscar a la Mejor Película, así como millones de fans que abarcan varias generaciones. Una prueba de su eterna popularidad es que este clásico atemporal cuenta con casi 2,5 millones de seguidores en Facebook (el 50% no llega a los 34 años).

El día clave en la celebración del aniversario del estreno de la película tendrá lugar el próximo 4 de marzo, con el lanzamiento de una Edición de Coleccionista 50 Aniversario en Blu-ray, que contiene 3 discos de Blu-ray, un CD con las canciones de la película y un libreto sobre la película.

"Sonrisas y Lágrimas es una de las películas más aclamadas de todos los tiempos y se ha convertido en parte del ADN cultural de generaciones de todo el mundo", aseguró Mary Daily, Presidente Mundial de Marketing de Twentieth Century Fox Home Entertainment.

"Desde el principio, hizo felices a millones de personas. El 50 Aniversario ofrece la oportunidad de honrar a esta película tan especial: la música, las escenas y esos momentos que hacen que hoy siga siendo tan conocida como el día de su estreno en cine", asegura.

Cuidadosamente restaurada, incluye alrededor de 13 horas de contenido extra, del que destaca el Nuevo Documental "Sonrisas y lágrimas en su ciudad: Julie Andrews vuelve a Salzburgo", que relata el regreso de Andrews a la mágica ciudad donde interpretó a la emblemática María hace medio siglo.

EMOTIVO DOCUMENTAL

El emotivo documental sobre la película, Sonrisas y lágrimas en su ciudad: Julie Andrews vuelve a Salzburgo, combina los recuerdos personales de la actriz con el fascinante regreso de la señora Andrews a los lugares clave en la historia de la familia von Trapp, incluyendo Nonnberg Abbey, Mondsee Abbey y los Jardines Mirabell, cuyo "Do-Re-Mi" resuena en todos los oídos.

Gracias al Blu-ray, los fans podrán explorar el making of del musical en vivo más grande de todos los tiempos con numerosas escenas destacadas de la película, la banda sonora, la vida real de la familia von Trapp, y mucho más.

La Edición de Coleccionista en Blu-ray contará con la Exclusiva Banda Sonora 50 Aniversario de Legacy Recordings/Sony Music, que incluye ocho canciones internacionales nunca antes emitidas. Legacy Recordings/Sony Music también publicará por primera vez en la historia una Especial Banda Sonora 50 Aniversario con toda la música de la película.

Además, coincidiendo con el aniversario, se publicarán en 2015 cuatro libros sobre la película: The Sound of Music Companion-50th Anniversary Edition (Laurence Maslon, Pavilion/Rizzoli); The Sound of Music Story (Tom Santopietro, St. Martin's Press); Sound of Music FAQ (Barry Monush, Applause Books); y The Sound of Music: BFI Film Classics (Caryl Flinn, BFI).

Antes de convertirse en una película galardonada en los Oscar, donde se alzó con cinco premios incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director, Sonrisas y Lágrimas fue un musical de Broadway galardonado en los premios Tony, que hoy continúa representándose en varios escenarios alrededor del mundo.