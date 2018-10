Sridevi Kapoor, superestrella de Bollywood, muere a los 54 años

Actualizado 25/02/2018 18:43:53 CET

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sridevi Kapoor, actriz de Bollywood que rompió con todo los establecido a la hora de interpretar papeles femeninos tradicionales, ha fallecido en Dubai el sábado después de sufrir un ataque al corazón, tal y como ha confirmado su familia.

La muerte tuvo lugar cuando la intérprete india de 54 años asistía, supuestamente, a la boda de su sobrino en Dubai la noche del sábado. Una vez la familia de Kapoor hizo público el fatal desenlace comenzaron a verse los primeros mensajes de apoyo como el de Priyanka Chopra, Miss Mundo en el año 2000. "No tengo palabras. Condolencias a todos los que amaron a Sridevi. Un día oscuro RIP", escribió en Twitter.

Narendra Modi, primer ministro de India, también expresó su duelo mediante un tuit: "Triste por la pérdida prematura de la conocida actriz Sridevi. Ella era una veterana de la industria del cine, cuya larga carrera incluyó diversos papeles y actuaciones memorables. Mis pensamientos están con su familia y admiradores en esta hora de dolor".

Saddened by the untimely demise of noted actor Sridevi. She was a veteran of the film industry, whose long career included diverse roles and memorable performances. My thoughts are with her family and admirers in this hour of grief. May her soul rest in peace: PM @narendramodi