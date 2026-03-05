Tamar Novas, sobre las reivindicaciones en los Goya: "Me parece a veces más peligroso no pronunciarse que pronunciarse"

Tamar Novas, sobre las reivindicaciones de los Goya: "Me parece a veces más peligroso no pronunciarse que pronunciarse" - FILMAX

Este viernes 6 de marzo llega a los cines 'Caminando con el diablo', la ópera prima de Rubén Pérez Barrena. Protagonizada por Tamar Novas y Marina Salas, la cinta sigue a un matrimonio consumido por la desaparición de su hijo en un relato desasosegante que muestra la cara más monstruosa del ser humano. Novas, que durante su paso por los Goya la semana pasada mencionó que la película entroncaba con la situación actual, ha reflexionado sobre la violencia del presente y dado su opinión respecto a si los actores y directores tienen la responsabilidad de posicionarse en determinados temas.

"Sinceramente creo que va en la persona, en el momento y en el contexto. Yo creo que no debe haber una generalización de la necesidad o de la obligación de pronunciarse, para nada", expone Novas en una entrevista concedida a Europa Press, tras ser preguntado por lo reivindicativa que fue la pasada gala de los Goya, donde estaba nominado como mejor actor de reparto por 'Rondallas', y el debate sobre si los artistas deberían usar el altavoz que tienen.

En todo caso, el actor señala que le parece "a veces más peligroso no pronunciarse que pronunciarse", si bien "eso no significa que no respete a un compañero que decide no decir según qué cosa".

En cuanto a cómo entronca la cinta de Pérez Barrena con la actualidad, el intérprete apunta que, a su parecer, "trabaja con la esencia de lo que es la violencia y la pérdida, no solo la pérdida de un ser importante, un motivo para vivir, sino la pérdida de la inocencia". Además, el filme reflexiona sobre "hasta dónde podemos ser monstruosos" y muestra la parte "más instintiva, vengativa y violenta de las personas".

"Esta película es un ejercicio de exploración de toda esa violencia que yo creo que está muy presente en el día a día, en los seres que nos gobiernan, que deciden además con una sofisticación y una parte despiadada que matar es una buena solución a sus problemas", añade el actor.

LA NECESIDAD DE UNA VIOLENCIA INCÓMODA

Hablando también de cómo aborda la película la violencia, su director expone que lo hace de una manera "muy incómoda" y "muy real", ya que lo que no quería era "embellecer" o "hacer poético" algo que no lo es. Según apunta el realizador, "con tanta violencia que tenemos alrededor por desgracia, tanta guerra, tanto genocidio, nos hemos acostumbrado a ver imágenes y las consumimos de una manera muy orgánica, casi no nos afectan". "Entonces, la idea de la película era también eso, que cuando estés sentado en la butaca viendo la película te remueva", explica.

"Para mí es una historia de no a la violencia", remarca el cineasta, exponiendo que, aunque haya violencia en la película, al final el mensaje es que esta "solo va a generar violencia y no va a llevar a ningún sitio".

Por su lado, Salas admite que le da "mucho miedo" tratar temas tan sensibles, pero a la vez siente que, al hacer ficción, "hay que ser libre para retratar el mundo y para contarlo". "No se trata de dar lecciones ni de aleccionar a nadie, sino simplemente de ser testigos de algo y eso es lo que hacemos al final, ser un canal para retratar otras historias", expone, señalando también que no se puede contar "solo lo bonito".

De hecho, la actriz considera incluso que contar "esa maldad, violencia o crueldad del ser humano" puede "hacernos más conscientes" y "nos da más herramientas para poderla afrontar".