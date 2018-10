Los tesoros de Robin Williams salen a subasta con fines benéficos

Actualizado 23/07/2018 12:57:55 CET

MADRID, 23 Jul. (EDIZIONES) -

Hace ya cuatro años que Robin Williams dejó este mundo, pero su legado permanece muy vivo hoy en día. Tanto es así que, además de su obra cinematográfica, de innegable valor, ahora saldrán a subasta benéfica algunas de sus posesiones más preciadas. De esta forma, los fans de su carrera podrán tener para siempre un recuerdo del actor que les alegró la vida durante tantos y tantos años.

Las posesiones del artista serán puestas a la venta en la casa de subastas británica Sotheby's el próximo mes octubre. Lo curioso es que entre los objetos más preciados del actor se encuentra una túnica de Gryffindor usada por Daniel Radcliffe en la primera película de Harry Potter. Además, se podrán adquirir varias pinturas de Banksy y docenas de los relojes que usaba el ganador del Oscar.

"Sotheby's tiene el honor de anunciar que ofreceremos obras del querido artista Robin Williams y su esposa durante más de 20 años, la productora y filántropa Marsha Garces Williams, en una subasta especial en Nueva York el 4 de octubre de 2018", explicó la casa de subastas a través de un comunicado.

"'Creating a Stage: The Collection of Marsha and Robin Williams' ofrecerá elementos que abarcan los diversos intereses y las carreras de Marsha y Robin, siempre reflejando su pasión compartida por el coleccionismo", agregó la casa de subastas, que contará con artículos que van desde premios y guiones autografiados hasta accesorios y diferentes prendas de vestuario.

El pasado 13 de julio se estrenó en HBO un documental dirigido por Marina Zenovich que desgrana la siempre creativa vida y obra del artista estadounidense. Robin Williams: Entre en mi mente (Robin Williams: Come Inside My Mind) es el título de este trabajo que abarca su trayectoria vital y profesional hasta que se quitó la vida el 11 de agosto de 2011 a la edad de 63 años.