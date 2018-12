The Rider, de Chloé Zhao, triunfadora en los Gotham Awards del cine independiente

Publicado 27/11/2018 18:16:18 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El drama amentado en el mundo de los cowboys y los jinetes de rodeo The Rider, dirigido por Chloé Zhao, ha sido el gran triunfador en la última edición de los Gotham Awards, los premios de cine independiente. El film se ha llevado el Premio a Mejor Película, imponiéndose ante otras grandes candidatas como La Favorita, de Curtis Graham.

Los Gotham Awards son conocidos por abrir la temporada de premios cada año, y suelen ser, en su justa medida, un indicativo de la carrera hacia los Oscar. En anteriores ediciones el premio a Mejor Película lo recibieron Moonlight (2016) y Call Me By Your Name (2017), que posteriormente obtuvieron buenos resultados en los Premios de la Academia.

The Rider, protagonizada por el ex jinete de rodeo Brady Jandreau ya había causado sensación entre la crítica, pero sorprendió imponiéndose a La Favorita, la comedia negra renacentista dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz. En todo caso, el filme de Lanthimos se llevó el premio especial del jurado en una edición en la que finalmente, Roma, de Alfonso Cuarón, no fue nominada.

Otra de las sorpresas de la noche fue el premio a Mejor Actriz para Tony Colette por la película de terror Hereditary. Glenn Close partía como favorita por su interpretación en The Wife, que ya suena como firme candidata para los Oscar. Colman, que ya se hizo con el galardón en el Festival de Venecia, no estaba nominada en ésta categoría, pero si recibió el premio al Mejor Elenco por La Favorita, gracias a su trabajo junto a Emma Stone y Rachel Weistz.

El Reverendo, del guionista y director Paul Schrader se hizo con dos premios, en las categorías de Mejor Guion y Mejor Actor para Ethan Hawke por su interpretación como el atormentado ministro Ernst Toller. Eighth Grade, la aclamada película para adolescentes de Bo Burnham también recibió dos Galardones, a Mejor Director y Mejor Actor para Elsie Fisher, ambos en las categorías noveles.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

MEJOR PELÍCULA - The Rider (Chloé Zhao)

MEJOR GUION - Paul Schrader (El Reverendo)

MEJOR ACTOR - Ethan Hawke (El Reverendo)

MEJOR ACTRIZ - Tony Collete (Hereditary)

MEJOR ACTOR REVELACIÓN - Elsie Fisher (Eighth Grade)

MEJOR DIRECTOR REVELACIÓN - Bo Burnham (Eighth Grade)

MEJOR SERIE REVELACIÓN - Killing Eve

MEJOR SERIE REVELACIÓN DE CORTA DURACIÓN - 195 Lewis

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO AL MEJOR ELENCO - La Favorita (Olivia Colman, Rachel Weistz y Emma Stone)

MEJOR DOCUMENTAL - Hale Country This Morning, This Evening (RaMell Ross)

PREMIO DEL PÚBLICO - Won*t You Be My Neightbor? (Morgan Neville)