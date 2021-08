Tráiler de Cry Macho, la nueva película de Clint Eastwood

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Warner Bros. ha lanzado el tráiler de Cry Macho, nueva película de Clint Eastwood. La cinta está dirigida y protagonizada por el veterano artista en el rol de Mike Milo, una vez estrella del rodeo y criador de caballos que, en 1979, acepta el trabajo de un exjefe para traer al hijo pequeño del hombre a casa desde México. Ambos emprenderán un viaje lleno de desafíos en el que el protagonista encontrará su redención y forjará conexiones inesperadas.

"Me debes una, Mike, y me diste tu palabra. Tu palabra tenía valor. Mi hijo Rafael está en problemas. Quiero sacarlo de México", afirma su exjefe. "¿Quieres que vaya y lo secuestre?", pregunta Mike. "Por favor, tráemelo", responde.

El personaje de Eastwood buscará al chico, que en un principio se negará a acompañarlo. "Si me tocas te mato, viejo", asegura el joven. Junto al adolescente la exleyenda del rodeo emprenderá no solo una travesía de vuelta a casa, sino también un viaje por los recuerdos de su época dorada. "Te diré algo. Esto de ser macho está sobrevalorado. Intentan ser machos para demostrar que tienen coraje. Al final solo tienen eso. Es como todo en la vida. Crees tener todas las respuestas y al hacerte viejo te das cuenta de que no tenías ninguna", apunta el protagonista.

Junto a Eastwood, completan el reparto Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola, Sebestien Soliz, Horacio García Rojas, Ana Rey, Brytnee Ratledge, Alexandra Ruddy, Amber Lynn Ashley y Paul Lincoln Alayo, entre otros. Nick Schenk y Richard Nash están detrás del guion.

Cry Macho se estrena en cines de España el próximo 12 de noviembre. En Estados Unidos se lanzará el 17 de septiembre tanto en salas como en streaming a través de HBO Max.