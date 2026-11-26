1137748.1.260.149.20261126150924 Archivo - Gérard Depardieu - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelación de París ha desestimado la petición de los abogados defensores del actor Gérard Depardieu, que será juzgado por el caso de la violación de la actriz Charlotte Arnould en 2018.

Arnould presentó una denuncia acusando a Gérard Depardieu de haberla violado dos veces en la casa parisina del actor, cuando ella tenía 22 años. Depardieu, de 77 años, ha negado las acusaciones.

Además, a mediados de este mes, Depardieu aceptó en firme una condena de 18 meses de prisión exenta de cumplimiento y pidió perdón públicamente a las otras dos víctimas a las que agredió sexualmente durante un rodaje en 2021.

El intérprete se enfrenta por último a otro caso de violación a raíz de otra denuncia presentada por otra actriz en 2025, que ya está en manos de la Policía Judicial de París y en el que está implicado como cómplice el escritor Michel Houellebecq según informaron fuentes próximas a la investigación al diario digital Mediapart.