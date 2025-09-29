Trump reitera que impondrá aranceles del 100% a las películas hechas fuera de Estados Unidos

1013378.1.260.149.20250929173910 Archivo - El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandona la Casa Blanca acompañado de la primera dama, Melania Trump, antes de subirse en el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D.C., Estados Unidos, a 20 de enero de 2 - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes que impondrá un arancel del 100% "a todas y cada una de las películas" que se realicen fuera de los Estados Unidos. Una afirmación que ya anunció el pasado mes de mayo en el marco de su guerra comercial para aplicar su agenda proteccionista.

Así lo ha reafirmado Trump en una publicación en su plataforma Truth Social, en la que asegura que el negocio cinematográfico estadounidense ha sido "robado" por otros países como "si se tratara de quitarle un caramelo a un niño".

"California, con su gobernador débil e incompetente, ha sido particularmente golpeada. Por lo tanto, para resolver este problema de larga data y que nunca termina, impondré un arancel del 100% a todas y cada una de las películas que se realicen fuera de los Estados Unidos", ha señalado Trump, que cierra su mensaje con su lema 'Make America Great Again'.

Trump ya anunció esta medida hace unos meses, aunque no ofreció muchos detalles al respecto, si bien provocó una caída de las acciones de los gigantes mediáticos estadounidenses en ese momento. La idea recibió una fuerte oposición por parte de la industria del entretenimiento.

En esa ocasión, el presidente advirtió que la industria estadounidense estaba "muriendo rápidamente" y criticaba que otros países ofrecían "todo tipo de incentivos" para alejar a los cineastas y estudios de Estados Unidos. "¡Queremos cine hecho en Estados Unidos otra vez", concluyó el 5 de mayo en un mensaje también publicado en Truth Social.