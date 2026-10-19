Víctor Monigote dirige 'Superthings: la película': "El cine no crea una adicción irracional como móviles y redes"

El cineasta Víctor Monigote y los actores Brays Efe y Ana Morgade presentan la película de animación, ‘Superthings’. - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Víctor Monigote ('La gallina Turuleca') estrena este viernes 23 de octubre 'Superthings: la película', una cinta "brutal", "impactante" y con un "ritmazo espectacular", y defiende que el cine no es una pantalla más. "El cine no crea una adicción irracional como los móviles y las redes", afirma.

Así lo explica Víctor Monigote preguntado por la exposición de los menores a las pantallas en una entrevista con Europa Press, junto a los actores Ana Morgade y Brays Efe, que prestan sus voces a la pareja de ladrones más desastrosa y divertida del universo 'Superthings'.

Brays Efe considera que el cine sí "seduce" e "hipnotiza", pero "no es una pantalla" como tal, ya que en las salas se está viendo "una proyección sobre una pared". Por su parte, Ana Morgade sostiene que "la cinematografía, que es un arte que tiene más de 100 años y que lleva fabricando sueños para el colectivo toda la vida, está en un apartado ligeramente distinto" al resto de dispositivos.

Además, la actriz, humorista y presentadora --que cede su voz a Coin Coin, un 'Superthing' con forma de monedero-- reconoce que en las películas familiares actuales "se nota el ritmo más trepidante", que "la tecnología ha cambiado" y que "las cosas se cuentan de otra manera".

El director de la película añade que el cine es un un "espectáculo en sí" y una "experiencia colectiva". "Tú vas a un sitio en el que estás con 500 personas viendo una cosa y te ríes y se ríen 500 personas", declara Monigote, al tiempo que insiste en que "es distinto que estar viendo algo en un móvil".

LA IA: UNA "HERRAMIENTA BRUTAL" QUE NO HAY QUE "DESDEÑAR"

Preguntado respecto al uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector de la animación y sus límites, el cineasta se muestra "súper a favor" de esta te cnología que considera una "herramienta brutal" que no se puede "desdeñar".

"La IA es imparable. Es ponerle puertas al campo. Lo que hay que hacer es saber usarla", afirma Víctor Monigote, quien señala que el criterio debe ser "intentar que toda la creatividad parta del cerebro de una persona". Así, subraya que la IA "ayuda de una manera brutal y exponencial".

En cuanto a la normativa que quedó pendiente de aprobar con el adelanto electoral para regular el uso de la IA en el sector cultural por contrato y con remuneración, Brays Efe cuenta cómo esta semana ha visto "un vídeo a favor de la vivienda con 'Paquita Salas' en la acampada de Sol. "No me ha gustado", afirma el protagonista de la serie que, en esta ocasión, pone voz a Lockdown, una caja fuerte convertida en 'Superthing'.

"Yo no tengo nada en contra de la IA, honestamente", declara el actor, que defiende una regulación porque estando "a favor" de la reivindicación por la vivienda de la acampada, "de repente se va a poder utilizar" para otra con la que "quizá" no esté de acuerdo. "Yo no soy experto en leyes, no es lo mío, pero sí que creo que hay un punto ahí raro", remarca.

En su caso, la actriz Ana Morgade incide en que "ahora mismo en redes sociales como X, antiguo Twitter, se está desnudando a mujeres constantemente y exponiendo esas fotos en las redes sin su consentimiento y sin su permiso".

"Todo esto creo que es razón suficiente como para que los políticos y las instituciones se pongan las pilas lo más rápido posible", subraya la cómica, que defiende "acciones contundentes" porque "la dignidad de muchas personas se está viendo comprometida".

LOS FANS DE 'SUPERTHINGS' VAN A FLIPAR

Dirigida por Víctor Monigote y producida por Filmax, Tandem Films y Turanga Films, 'Superthings: la película' lleva a la gran pantalla el universo creado por Magicbox. Según avanza el cineasta, los fans de los juguetes y la serie van a "flipar porque van a ver a sus personajes con los que han crecido, con los que han jugado en una película bastante brutal".

"Hemos cuidado mucho la imagen y la animación para que sea impactante y con un ritmazo espectacular", asegura Monigote, que adelanta que "es una película que durante una hora y media va a toda velocidad, se pasa volando". Para quienes se adentran por primera vez en el universo de los 'Superthings', el director promete "un peliculón" que llega con vocación de ser la primera de una saga.

Víctor Monigote reconoce que dirigir una película como esta es para él un "sueño" y "mola mucho" porque es un "reto" jugar con unos personajes que ya existen. "Me gusta mucho el reto de buscar a ver de qué manera aportar algo nuevo sin descontentar a los que ya lo conocen y lo tienen metido en su cabeza", declara, recordando que es algo que ya vivió con 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo'.

Sobre sus personajes, Ana Morgade destaca que interpretar a un villano es "especialmente divertido" y un "regalo mucho mejor". "Cuando te permiten hacer maldades y que no tengan consecuencias es un regalo para divertirte", asegura.

En la misma línea se expresa Brays Efe, quien indica que lo "guay" de la propuesta es dar vida a un objeto que está "muy bien diseñado". Además, celebra la oportunidad de hacer "este tipo de villano muy carismático, pero muy estúpido". "Ha sido muy divertido hacerlo", apostilla.

Los dos actores tienen secuencias compartidas, pero han grabado las voces por separado. "Lo clavaron", afirma el director de la película, que apunta que fue "muy fácil", "muy rápido" y tardaron "poquísimo".

Brays Efe defiende que 'Superthings' "ha dado con la tecla" porque lo pueden "compartir unos niños con otros". "Hay que pensar también en eso, en que los niños lleguen al patio del colegio o a quedar con sus amigos y puedan comentar el mismo producto cultural y sacar conclusiones de él, porque eso forma parte de un modo en el que tú desarrollas tu identidad y las opiniones que tienes sobre el mundo", reflexiona.

Por último, Ana Morgade considera que 'Supertings' "conecta con algo" que se ha hecho "toda la vida": "Y es que estás en la comunión de tu prima y coges un trozo de pan y un tenedor y los pones a jugar entre ellos. Al final es eso. Son cosas que tienes en tu casa, que cobran vida y que, gracias a la imaginación de los más peques, se convierten en una aventura. En realidad, ese es el espíritu del que habla esta película", concluye.