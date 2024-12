Virginia Yagüe abandona la Academia de Cine:"Ni Méndez-Leite ni la entidad han sido eficaces. No pueden estar de perfil"

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), Virginia Yagüe es una de las guionistas que han dimitido en el último año de la Junta Directiva de la Academia de Cine y de la comisión de guion de la institución, por la presencia de Luis María Ferrández, acusado por varias mujeres por agresión sexual.

"No es una crítica personal a Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia, pero no ha sido eficaz el tratamiento del tema, ni tampoco la institución. No nos podemos poner de perfil ni dejar pasar el tiempo o excusarse en que lo están valorando jurídicamente porque así nada cambia", ha afirmado Yagüe en declaraciones a Europa Press.

La presidenta de DAMA reafirma que "había que tomar esta decisión" y dar pasos y asegura que su dimisión se debe a una cuestión "de ética y de responsabilidad". "No hay que tener miedo a tomar estas decisiones porque si no, las cosas nunca van a cambiar", afirma.

"Lo que me parece fundamental es que las instituciones son las que realmente tienen capacidad y poder para lanzar un mensaje claro e inequívoco a las víctimas: 'estamos a vuestro lado y si no os sentís amparadas en lo personal porque no tenéis condiciones económicas, para eso estamos las instituciones para ser baluarte y garantía de vuestros derechos'. Esto me parece un mensaje que es una responsabilidad ética y moral por parte de cualquier entidad o academia", enfatiza.

En este sentido, Virginia Yagüe, que aclara que esta decisión es "colectiva" y que sus opiniones concuerdan con las de las otras seis personas que han dimitido, ha indicado que llevaban tiempo intentando llegar a una solución que era apartar a Luis María Ferrández. "Esto ha llevado a que la comisión de guion llevara casi dos años sin reunirse porque mientras este individuo estaba presente en la comisión, pues no queríamos compartir espacio con él", ha explicado.

"Intentamos mantenernos un tiempo varios vocales para intentar buscar una solución, pero esa solución no ha llegado. La única manera ha sido dimitir. Si ves que las cosas no evolucionan, pues tienes que tomar una decisión coherente", ha señalado.

Además, apunta que dentro del reglamento interno de la Academia existe una opción, por la que si se identifica a algún socio de la institución que pueda suponer un perjuicio para la imagen de la entidad, "no hace falta que haya una denuncia jurídica detrás" para echar a un lado a esa persona. "La junta directiva puede aplicar este reglamento interno y establecer la expulsión, pero esto no se adoptó", precisa.

"Lo que tenemos aquí es que lanzar este mensaje para apoyar a las víctimas, porque estamos hablando de alumnas, de alumnas, de chicas jóvenes y estamos hablando de casos y casos que están saliendo en el ámbito audiovisual continuamente y es que no podemos ponernos de perfil", insiste.