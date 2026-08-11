El XI Mequinenza International Film Festival de Zaragoza fusiona agua y arte japonés en su nuevo cartel

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XI Mequinenza International Film Festival (MIFF) ya cuenta con cartel oficial para su edición de 2026. La nueva imagen del certamen fusiona el imaginario cinematográfico y acuático Silucam, la criatura convertida en guardiana de las leyendas de la antigua Mequinenza, con la elegancia y el movimiento del grabado tradicional japonés.

Para esta nueva edición, Silucam experimenta una auténtica metamorfosis artística. Su figura se reinterpreta a través de trazos sintéticos y minimalistas, escamas minuciosas, aletas dinámicas y formas sinuosas que evocan directamente las estampas ukiyo-e, uno de los géneros más reconocibles del arte japonés tradicional. La imagen crea así un puente entre tradición, leyenda y lenguaje audiovisual, profundizando en la simbología del agua y del cine que define la identidad del festival.

Silucam, vinculada al imaginario de la antigua Mequinenza, adopta una nueva dimensión visual sin perder su esencia como criatura surgida de un territorio marcado por sus ríos y su relación con el agua. La elección de esta figura acuática también refuerza el significado de la propuesta. En la cultura oriental, el pez simboliza la tenacidad y la capacidad de transformación, una idea que encuentra su paralelismo tanto en la fuerza del cine independiente como en los ríos que han dado forma a la historia, al paisaje y a la identidad de Mequinenza.

La composición combina movimiento orgánico y precisión geométrica, todo ello enmarcado en el inconfundible azul que define la identidad cromática del Mequinenza International Film Festival. El resultado es una imagen visualmente sofisticada que busca reflejar la madurez alcanzada por el certamen sin renunciar a los elementos que han definido su trayectoria desde sus inicios.

El cartel ha sido diseñado por Pablo M. Vidallet Lázaro, de La Glera Editorial, quien ha sido el encargado de desarrollar esta nueva propuesta visual y reinterpretar la figura de Silucam a través de una estética inspirada en el arte japonés tradicional.

Con este nuevo cartel, el XI MIFF reafirma su voluntad de seguir evolucionando desde su propia identidad. Una propuesta que mantiene como ejes fundamentales la leyenda, el cine y el respeto por el agua, al tiempo que abre su imaginario a nuevas influencias y lenguajes visuales. Silucam se transforma para la edición de 2026, convirtiéndose de nuevo en el nexo entre la memoria de Mequinenza y las historias que llegarán a la gran pantalla.