Yalitza Aparicio, protagonista de Roma, responde a los ataques racistas y dice estar "orgullosa" de sus raíces indígenas

Actualizado 18/02/2019 11:39:35 CET

MADRID, 18 Feb. (EDIZIONES) -

Yalitza Aparicio, nominada al Oscar a la mejor actriz por 'Roma', ha respondido a los ataques de tintes racistas lanzados por parte del actor mexicano Sergio Goyri, que mostró su desacuerdo con la candidatura de la intérprete, declarando que se siente "orgullosa" de sus raíces indígenas.

La polémica comenzó cuando Segio Goyri, conocido actor de telenovelas en México, fue captado en un vídeo subido a la cuenta personal del Instagram de su pareja menospreciando el trabajo de la protagonista de la película de Alfonso Cuarón con calificaciones racistas. En el clip, tomado durante una comida informal en un restaurante, voz del actor de 'Piel de otoño' y 'Soy tu dueña' criticó la decisión de la Academia de Hollywood por "nominar a una pinche india que solo dice: Sí, señora. No, señora" entre las candidatas a la mejor actriz principal.

Aparicio emitió un comunicado difundido a los medios por sus representantes en el que defendía sus orígenes y se mostraba orgullosa de los mismo. "Estoy orgullosa de ser una mujer indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras", dijo.

Antes de su nominación al Oscar, Yalitza Aparicio, en una entrevista con el New York Times, habló sobre cómo su candidatura ayudaría a romper estereotipos sobre los actores con raíces indígenas y la importancia que estaba logrando a nivel de visibilidad. "No soy la cara de México. [...] No debe importar lo que eres o cómo luzcas, puedes conseguir lo que desees. Estoy rompiendo el estereotipo de que, como somos indígenas, no podemos realizar ciertas cosas por nuestro color de piel", comentó.

"Recibir esta nominación sería una forma de romper con ciertas ideas. Podría ser una puerta abierta para más gente, para muchos. Puedo fomentar nuestra firme convicción de que podemos hacer estas cosas ahora", declaró, dejando en evidencia a una industria, la mexicana, en la que hay muy poca representación de actores indígenas en papeles de importancia. Según datos del Instituto Nacional Indigenista (INI), entre el 10% y el 14% del país es población indígena.

Después de la polémica surgida, Goyri se disculpó públicamente ante sus "desafortunados" comentarios. El actor subió otro vídeo en Instagram, donde declaraba "asumir" su responsabilidad. "Nunca fue mi intención ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a Yalitza, que se merece eso [su nominación] y mucho más. Para mí, es un honor ver a un artista mexicano nominado para un Oscar", declaró.

Ver esta publicación en Instagram Asumiendo la Responsabilidad y pidiendo una disculpa pública ... Una publicación compartida de Sergio Goyri (@sergio_goyri) el 15 Feb, 2019 a las 11:50 PST

BOICOT POR PARTE DE VARIOS ACTORES MEXICANOS

No es el único actor mexicano que critica la candidatura al Oscar de su compatriota. La actriz Isaura Espinoza también declaró que su nominación la parecía "exagerada". "A mí me parece excesivo, creo que están premio, pero no para mejor actriz, ni ella [Yalitza Aparicio], ni Marina [De Tavira, nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto]", confesó.

De hecho, según informó la BBC, hay un intento de boicot a su posible nominación a los 60º Premios Ariel, los más importantes del cine azteca que concede la Academia de México, por parte de varios intérpretes. "Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que están organizándose para pedir a la Academia que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna a la mejor actriz", comentó Rossana Barro, coordinadora de atención especial a invitados en el Festival de Cine de Morelia. Algo que también corroboró la cineasta María José Cuevas. "Está confirmado por varios lados", apuntó.

'Roma', dirigida por Alfonso Cuarón, es candidata a diez premios Oscar, entre ellos el de mejor película, convirtiéndose en la primera película en castellano en optar a este galardón, y es además la máxima favorita de la gala junto a la 'La favorita' de Yorgos Lanthimos, que también acumula una decena de nominaciones.