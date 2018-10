Lukas Dhont retrata en 'Girl' los cambios de una joven transgénero: "El lenguaje es importante"

Actualizado 25/09/2018 12:35:43 CET

SAN SEBASTIÁN, 25 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Eduardo Blanco) -

Lukas Dhont participa en la sección de 'Perlas' del Festival de Cine de San Sebastián con 'Girl', el retrato de un adolescente que inicia el proceso de cambio fisiológico para ser mujer y en el que "el lenguaje también es parte importante".

"El lenguaje es una herramienta poderosa y no creo que se tan difícil hacer ese esfuerzo. Si no sabes qué pronombre utilizar, pregunta. No es más complicado que eso y cualquier otra explicación es baladí", ha señalado en una entrevista con Europa Press el director belga al ser preguntado sobre el lenguaje inclusivo.

Dhont, quien se estrena en el largometraje con este título, eligió a su protagonista Victor Polster de entre más de 500 adolescentes. "El gran reto era encontrar a alguien que pudiera interpretar este papel, el casting era un infierno para un productor. Al final, apareció Victor y nos enamoramos de su aspecto", ha explicado.

En 'Girl', su protagonista no solo debe cumplir con su rutina diaria de las clases, sino que acude con frecuencia al médico para su tratamiento hormonal e inicia además un curso en una exigente escuela de danza. Todo ello, acompañada siempre por su padre, alguien comprensivo que "quiere abandonar sus prejuicios".

"Hemos apostado por crear un entorno solidario, porque lo que queríamos era hablar de su lucha y la relación con su cuerpo, dejando de lado a los malos", ha aseverado Dhont, quien ha estado acompañado en el certamen por el guionista y autor teatral Angelo Tijssens. Ambos preparan ya otro nuevo trabajo "totalmente diferente" al de 'Girl'.

Los movimientos vertiginosos de la cámara acompañando a Polster durante las clases de danza terminan convirtiendo a la película en "una experiencia física". El cineasta ha aclarado que su intención con esta película no era la de reivindicar los derechos de un colectivo.

"No se trata de hablar de víctimas, lo que se busca es contar la historia de alguien muy fuerte y valiente con el que tengo empatía", ha asegurado Dhont, quien se inspiró en la historia real de una joven de 15 años que había nacido chico y aspiraba a ser bailarina.

UNA SITUACIÓN "EXCEPCIONAL"

El hecho de rodear a la protagonista con gente que comprende y apoya su situación crea "una situación excepcional", tal y como ha reconocido el director. "Es algo que hay que celebrar, que haya personas así. Es verdad que en otros países las leyes están en contra de estas cosas y hay que intentar que se normalice", ha indicado.

También ha justificado la elección de un actor masculino para la interpretación de un papel transgénero. "Para nosotros no era necesario que fuera transgénero, sino encontrar a alguien que fuera capaz de representar a una bailarina, a una hija y a una soñadora", ha concluido. 'Girl' ya ha pasado por el festival de Cannes, recibiendo cuatro galardones, incluida la Cámara de Oro.