Varias banderas de España durante un acto público de campaña, en Las Palmas de Gran Canaria - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva tendencia electoral de crear de canciones con Inteligencia Artificial (IA) y memes en redes sociales de los partidos políticos "irá a más" después de las elecciones generales del 29 de noviembre, según han coincidido en señalar varios expertos consultados por Europa Press, que han augurado que las futuras campañas estarán protagonizadas por redes sociales y tecnología.

En este sentido, los expertos han recordado que, en primer lugar, surgió la canción generada por IA de 'Yo sí te voy a votar' a favor del PSOE, tras el mensaje de la portavoz del PP, Ester Muñoz, a la que siguieron otras como el remix de 'Anotop at' del PP, 'Prioridad Nacional' de VOX, o 'Emilio del barrio', que presenta al candidato de Frente Amplio.

De este modo, añaden, la cadena generada por la estrategia electoral de los socialistas influyó en el resto de partidos para "subirse a una ola" que, según han coincidido en señalar, "no suma mucho", pero "penaliza si no lo haces".

En declaraciones a Europa Press, el politólogo Javier Martín Merchán, de la Universidad Pontificia de Comillas, ha asegurado que la campaña electoral del PSOE y canciones como 'Yo sí te voy a votar' emulan a la que llevó a cabo el político venezolano Hugo Chávez, en 2012.

"La campaña del PSOE es la campaña de Chávez en el 2012. Entonces, paradójicamente, la campaña de Chávez en el 2012 está influyendo la campaña de todos los partidos en última instancia en España", ha aseverado.

De este modo, ha indicado que elementos como los "bailecitos" y las canciones, junto con las camisetas rojas, y el sentido personalista y sentimentalista de campaña, toman la referencia "directa" de la campaña del venezolano en 2012 que, según ha indicado, fue "positiva", "sentimentalista" y "muy propia de los populismos latinoamericanos". "Y ha funcionado muy bien", ha apostillado.

A su juicio, el resto de partidos no había diseñado una campaña en los términos en la que la planteaba el PSOE pero "se vieron obligados a sacar su cancioncita y subirse al carro", como hizo el PP con 'Anotop at', un fenómeno calificado de "curioso" pero "eficaz".

En este punto, ha subrayado que el tema del PP se enmarca en una estrategia que ha calificado de "muy bien hecha" y que nace de fuera del equipo de campaña del partido, lo que ha supuesto que tenga "mucho más impacto".

Para el experto, el éxito del "meme" se encuentra en el hecho de que la figura de rapero con la que se "pinta" a Alberto Núñez Feijóo "no encaja nada con él", algo que ha conseguido acercar al candidato a un electorado joven que, según ha subrayado, "identificaba a Feijóo como un personaje aburrido".

Mientras, el analista electoral internacional y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Pedro De Alzaga, ha añadido a Europa Press que el PP "ha puesto en manos de nuevas generaciones la estrategia digital en redes sociales y han hecho de la necesidad virtud". "Han cogido 'Anatop at', un error de Feijóo en el Congreso, y lo han convertido en su seña de identidad", ha destacado.

Precisamente, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad San Pablo-CEU, Ricardo Ruiz de la Serna, ha indicado que este fenómeno de incorporar la política al mundo del entretenimiento y su retroalimentación, se puede calificar de 'politainment'.

En cuanto a VOX, los tres analistas han coincidido en que su canción, 'Prioridad Nacional', encaja más con su perfil y no ha supuesto "tanto salto", al tener un recorrido más amplio en redes y tratarse, según Ruiz de la Serna, de un "himno político tradicional" que ha convertido uno de los ejes de su programa (la prioridad nacional) en una canción "perfectamente reconocible" dentro del discurso de Santiago Abascal.

Respecto a Frente Amplio, el politólogo de Comillas ha elogiado la canción elaborada sobre Emilio Delgado, 'Emilio del barrio', en la que el partido refleja con "finura" y "agudeza" su posición. Sin embargo, Martín Merchán ha augurado que "más allá de Madrid, no tiene éxito".

"Yo creo que peca de ser muy madrileño-céntrico. Porque eso se lo paso a mi prima de Salamanca y no lo entiende. No entiende la finura del vídeo. Lo ve y le puede gustar más o menos, pero tiene una finura, una agudeza que sí entendemos en Madrid y no se entiende tan bien fuera", ha explicado.

EL PAPEL DE LOS INFLUENCERS

A juicio de los expertos consultados, esta tendencia --que ha comenzado a tomar fuerza en estas elecciones-- ofrece un formato "híbrido" en el que los medios de comunicación siguen teniendo "importancia", aunque se encuentran "eclipsados" por las redes sociales y las nuevas tecnologías.

Al respecto, los politólogos coinciden en que no saben si "más adelante", en futuras campañas, volverán las canciones generadas con IA pero creen que el formato de mitines pasará a ser "casi totalmente digital", con elementos como vídeos, canciones, 'deepfakes' y otros recursos audiovisuales, en un marco digital "preponderante".

"Supone un cambio de eje en el que ya no es el partido el que marca el ritmo de la campaña, sino los propios usuarios de esta tecnología, quienes, de manera deliberada o no, colocan y hacen que los partidos cambien su ritmo y estrategia", ha explicado el observador electoral de la URJC quien, a su vez, ha destacado la "relevancia" del papel de los creadores de contenido e influencers.

El experto ha afirmado que los influencers son otro de los elementos que han provocado un cambio en la esfera pública, transformada ahora en "esfera digital". "Antes se buscaba el medio tradicional para la entrevista clásica y ahora se ha buscado, como se ha visto, al creador de contenido para difundir el mensaje. Además, muchas de ellas (canciones) no habrían tenido el impacto que han tenido si no tuvieran a estas personas con millones de seguidores haciendo el bailecito. Hay que darles también crédito a ellos", ha asegurado.

"ESCUCHAR SU PLAYLIST ES LEER SU ESTRATEGIA"

Por otro lado, la directora del Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política de la UCM y profesora de Sociología en esta misma universidad, María Sánchez-Domínguez, ha asegurado a Europa Press que escuchar la "playlist" de cada partido es "leer su estrategia".

Sánchez-Domínguez ha destacado que las claves de esta "nueva estrategia" de canciones generadas por IA y distribuidas en redes sociales son la humanización y emoción de la música, el bajo coste y viralidad de la herramienta de la IA, así como la "desactivación de la burla" de los candidatos a través del meme. Además, ha considerado que las canciones "movilizan", pero su valor es el de "marcar la conversación".

"Para muchos jóvenes, ese audio es su primer contacto con la campaña. Lo sabremos el domingo, y sobre todo cuando lo estudiemos con datos. Mi intuición es que la canción no gana elecciones, pero puede ayudar a no perderlas", ha zanjado la experta.

Tanto Sánchez-Domínguez como el experto del CEU también han alertado de la "banalización" e "infantilización" del debate, ante la irrupción de estas estrategias. "Me preocupa hasta qué punto la necesidad de captar la atención del público mediante canciones, bailes y ocurrencias puede empobrecer el debate político. A mi juicio, corremos el riesgo de exigir a nuestros representantes que sean entretenidos cuando lo que deberíamos exigirles, ante todo, es que tengan algo interesante que decir", ha puntualizado el politólogo.