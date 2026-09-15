Allianz rechaza "firmemente" las acusaciones de vinculación con Israel tras la polémica del Festival de las Ideas

Imagen de archivo del Festival de las Ideas - FESTIVAL DE LAS IDEAS

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Allianz ha rechazado "firmemente" las acusaciones vertidas contra la compañía por la polémica suscitada por su patrocinio del Festival de las Ideas de Madrid después de que el cineasta Rodrigo Sorogoyen, la presentadora Inés Hernand, la escritora Alana S. Portero o el cantante Rodrigo Cuevas hayan puesto "en suspenso" su participación en el certamen hasta que este no renunciara al "apoyo económico" de la aseguradora por sus vinculaciones con Israel.

"El diálogo y la diversidad de perspectivas son valores fundamentales de Allianz. Rechazamos firmemente las acusaciones vertidas contra nuestra compañía y respaldamos nuestras prácticas empresariales responsables", ha señalado la compañía en un comunicado.

Allianz ha asegurado que no quiere que esta polémica desvíe la atención del Festival de las Ideas, de sus organizadores, participantes o público. "Por ello, hemos decidido retirarnos del patrocinio para que el evento pueda celebrarse según lo previsto", argumenta la entidad.

La decisión de retirar el patrocinio se ha adoptado de forma "conjunta" con el Festival de las Ideas, que ha asegurado a Europa Press que su "prioridad" es que la ciudadanía pueda disfrutar de este espacio de "reflexión" y que el evento salga adelante.

De esta forma, la organización del certamen que se celebra del jueves 17 al domingo 20 de septiembre asume que pierde a su patrocinador principal y, por tanto, asume también "el coste económico", ya que ven "difícil, si no imposible", encontrar a otro en "48 horas".

De esta manera, el Festival de las Ideas, organizado por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, continúa con su programación completa, y reafirma su compromiso con el mantenimiento de un espacio de reflexión que considera fundamental para el fomento del pensamiento crítico

La polémica se ha desencadenado después de que más de una veintena de participantes, entre ellos el cineasta Rodrigo Sorogoyen, Alana S. Portero y Paul B. Preciado, anunciaran su intención de retirar su participación en el festival si Allianz mantenía su condición de patrocinador por sus supuestos vínculos con Israel.

COMUNICADO DE LOS ARTISTAS

En un comunicado, los artistas argumentan que Allianz es en la actualidad "el mayor comprador mundial de bonos del Estado israelí" y, por lo tanto, les acusan de ser "financiador fundamental del genocidio en curso". "Allianz no puede alegar desconocimiento porque su nombre figura en el informe de 2025 de la relatora de Naciones Unidas Francesa Albanese 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio', justamente por la compra de esos bonos, cuya inversión ha multiplicado por tres desde entonces", aseguran.

En este sentido, los firmantes sostienen que toman esta decisión "desde la diversidad de voces y de perspectivas", pero unidos en "una posición común de solidaridad con el pueblo palestino y de rechazo a cualquier forma de complicidad cultural o empresarial con la vulneración de los derechos humanos".

"Nuestra decisión no pretende señalar ni denunciar a las personas que organizan, trabajan o participan en el festival", apuntan, para después defender que la cultura "no es un espacio neutro: es un campo atravesado por relaciones de poder, intereses económicos y conflictos políticos".

Asimismo, subrayan que "un Festival de las Ideas que hace del cuerpo su tema central de reflexión no puede, al mismo tiempo, contribuir a blanquear a los actores económicos que permiten que tenga lugar un exterminio, una ocupación y un apartheid".

De este modo, esperan que "este gesto" sirva para "abrir una reflexión colectiva, para que el festival revise sus vínculos" y para que dé "una respuesta pública, positiva e implicada" a este comunicado, que les permita sumarse a los debates y hacer de ellos "un lugar de pensamiento y de ampliación del espacio democrático".

"Creemos en una cultura comprometida con la justicia, los derechos humanos y la dignidad de todos los pueblos", concluye el comunicado firmado por Inés Hernand, Marta Sanz, Delameseta, Rodrigo Cuevas, Carolina Meloni, Clara López (Mesa Camilla), Mónica Egido, Paula Ducay, Inés García o Rodrigo Sorogoyen.

También suscriben el texto, recogido por Europa Press, Juan Evaristo Valls Boix, Fidel Moreno, Sergio C. Fanjul, Alana Portero, Laila Yousel Sandoval, Eugenia Tenenbaum, Locus, Nerea Pérez de las Heras, Alberto Velasco, Carlos del Castillo, El Niño de Elche, Paul B. Preciado, Javier Gallego, Máriam Martínez-Bascuñán, Carmen Pérez-Lanzac y Fernando Balius.