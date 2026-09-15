Sorogoyen o Inés Hernand no irán al Festival de las Ideas si no se desvincula de Allianz por "colaborar" con Israel

Rodrigo Sorogoyen posa en el photocall de la película 'El ser querido', a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España).- Raúl Terrel - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Rodrigo Sorogoyen, la presentadora Inés Hernand, la escritora Alana S. Portero o el cantante Rodrigo Cuevas han decidido "poner en suspenso" su participación en el Festival de las Ideas de Madrid, que se celebra del 17 al 20 de septiembre, hasta que no renuncie el certamen al "apoyo económico" del patrocinador Allianz por sus vinculaciones con Israel.

"Hemos decidido en conjunto poner en suspenso nuestra participación en esta edición hasta que el Festival no se comprometa publicamente a desvincularse de Allianz y a no aceptar apoyos económicos, ni en esta ni en futuras ediciones, de entidades que colaboran con el Estado de Israel en la destrucción del pueblo palestino", aseguran en un comunicado -publicado en redes sociales- más de una veintena de participantes.

Los artistas argumentan que Allianz es en la actualidad "el mayor comprador mundial de bonos del Estado israelí" y, por lo tanto, les acusan de ser "financiador fundamental del genocidio en curso". "Allianz no puede alegar desconocimiento porque su nombre figura en el informe de 2025 de la relatora de Naciones Unidas Francesa Albanese 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio', justamente por la compra de esos bonos, cuya inversión ha multiplicado por tres desde entonces", aseguran.

En este sentido, los firmantes sostiene que toman esta decisión "desde la diversidad de voces y de perspectivas", pero unidos en "una posición común de solidaridad con el pueblo palestino y de rechazo a cualquier forma de complicidad cultural o empresarial con la vulneración de los derechos humanos".

"Nuestra decisión no pretende señalar ni denunciar a las personas que organizan, trabajan o participan en el festival", apuntan, para después defender que la cultura "no es un espacio neutro: es un campo atravesado por relaciones de poder, intereses económicos y conflictos políticos".

Asimismo, subrayan que "un Festival de las Ideas que hace del cuerpo su tema central de reflexión no puede, al mismo tiempo, contribuir a blanquear a los actores económicos que permiten que tenga lugar un exterminio, una ocupación y un apartheid".

De este modo, esperan que "este gesto" sirva para "abrir una reflexión colectiva, para que el festival revise sus vínculos" y para que dé "una respuesta pública, positiva e implicada" a este comunicado, que les permita sumarse a los debates y hacer de ellos "un lugar de pensamiento y de ampliación del espacio democrático".

"Creemos en una cultura comprometida con la justicia, los derechos humanos y la dignidad de todos los pueblos", concluye el comunicado firmado por Inés Hernand, Marta Sanz, Delameseta, Rodrigo Cuevas, Carolina Meloni, Clara López (Mesa Camilla), Mónica Egido, Paula Ducay, Inés García o Rodrigo Sorogoyen.

También suscriben el texto, recogido por Europa Press, Juan Evaristo Valls Boix, Fidel Moreno, Sergio C. Fanjul, Alana Portero, Laila Yousel Sandoval, Eugenia Tenenbaum, Locus, Nerea Pérez de las Heras, Alberto Velasco, Carlos del Castillo, El Niño de Elche, Paul B. Preciado, Javier Gallego, Máriam Martínez-Bascuñán, Carmen Pérez-Lanzac y Fernando Balius.