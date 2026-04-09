El artista Ángel Marcos reflexiona sobre memoria y afecto en 'La casa del agua' del Museo Lázaro Galdiano

Se trata de un proyecto específico creado para la institución madrileña por el artista española Ángel Marcos. - MUSEO LAZARO GALDIANO

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Lázaro Galdiano presenta desde este jueves y hasta el 28 de junio 'La casa del agua', un proyecto del artista Ángel Marcos que reúne instalaciones de fotografía y vídeo organizadas en torno a los conceptos de agua, casa y viaje.

La exposición propone una reflexión sobre el hecho de habitar no solo como acto físico, sino como experiencia emocional, donde el paisaje se convierte en extensión de la memoria y refugio para comprender el mundo. La muestra está comisariada por Begoña Torres, con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid y la Fundación Caja Rural de Zamora.

Así, Ángel Marcos explora espacios cotidianos, donde conviven exclusión, abandono y construcción futura. "Las fotografías de Marcos son lugares en los que convive lo construido, lo abandonado y lo emergente, paisajes que nos hablan tanto de permanencia como de renovación, que evidencian la tensión entre lo natural y lo artificial", ha asegurado la comisaria Torres.

La primera instalación es 'Partir', situada en la Galería del Salón de Baile, que consta de seis fotografías de gran formato y una vitrina con un pequeño barco realizado con corteza de árbol que conduce a la infancia del autor. "En este contexto, el viaje se presenta como una tensión constante entre lo conocido y lo incierto, entre el punto de partida y la posibilidad de un destino que nunca termina de fijarse", según la comisaria.

En la sala Arte Invitado, la serie fotográfica 'Casas de bombas, casas de riego' (formada por 11 fotografías y un vídeo) remite a las casetas que, en la meseta castellana, albergan la maquinaria que hace posible el brote del agua en estos lugares, adentrando al público en ese escenario en el que "el tiempo reivindica la dignidad de lo cotidiano para hablar de la permanencia, de la vida vinculada a la tierra y al agua", tal y como apunta Begoña Torres.

Por último, el recorrido finaliza con la instalación 'La casa del agua', ubicada en el Pórtico del Museo: una centenaria caseta guardabarreras que se encontraba originariamente en Olmedo, pegada a la carretera N-601, a través de la cual el artista construye un diálogo sutil entre dos elementos -la cabaña y el marpara explorar la relación entre lo habitable y lo infinito, lo íntimo y lo público, lo cercano y lo inabarcable.