Trump se muestra "muy optimista" sobre un acuerdo de paz con Irán ante las conversaciones en Pakistán este fin de semana

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado este jueves "muy optimista" sobre la posibilidad de llegar a acuerdo de paz con Irán, mientras una delegación encabeazada por su 'número dos', JD Vance, viaja a Pakistán para mantener unas conversaciones destinadas a poner fin al conflicto desatado hace más de un mes con la ofensiva de Israel y el país norteamericano contra territorio iraní.

Así lo ha dicho en una breve entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión NBC News en la que ha asegurado que los líderes iraníes "hablan de forma muy diferente en las reuniones que ante la prensa, son mucho más razonables".

El inquilino de la Casa Blanca ha defendido asimismo que los dirigentes de la República Islámica "están aceptando todo lo que tienen que aceptar". "Recuerda que han sido derrotados. No tienen ejército. Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso", ha advertido.

Por otra parte, Trump ha confirmado una conversación telefónica mantenida este miércoles con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras lo que el Ejército israelí está "reduciendo" sus ataques sobre Líbano, donde han muerto más de 300 personas a causa de estos bombardeos en la misma jornada.

"Hablé con 'Bibi' y va a bajar el tono. Simplemente creo que tenemos que ser un poco más discretos", ha expresado el mandatario estadounidense.