El artista Eugenio Merino: "En Arco y en España hay censura"

Publicado 21/02/2018 14:21:51 CET

Juana de Aizpuru, una de las fundadoras de Arco, no comparte la decisión de retirar la obra de Sierra: "Me parece mal"

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista Eugenio Merino ha denunciado que haya "censura en Arco y en España" a raíz de la petición de Ifema a la galería Helga de Alvear de retirar la obra de 'presos políticos' de Santiago Sierra, que finalmente no estará expuesta en la feria.

"Si la han quitado, claro que hay censura. Y que hay censura en España es de cajón", ha señalado ante la prensa el artista, quien también trajo la polémica a Arco en otras ediciones con obras como por ejemplo un Franco congelado.

De hecho, ha asegurado que con él también hubo un intento de censura en Arco con José María Álvarez del Manzano en la presidencia de Ifema, porque supuestamente su obra "molestaba a la Fundación Franco".

"No he tenido relación con gente que censura, pero sí mis piezas y mis galeristas", ha añadido. Para Merino, que la galería dejara la pared en blanco sería "muy representativo".

Por su parte, la galerista y una de las fundadoras de Arco, Juana de Aizpuru, ha calificado de "delicada" la decisión de retirar la obra y que da la sensación de "ser como una censura". "Retirar una obra me parece mal", ha apuntado.

No obstante, De Aizpuru ha matizado que, pese a que ella "nunca hubiera dicho que se retirara", nadie "se ha equivocado". "Es una opinión y ya está", ha añadido.

Así, la galerista ha explicado que incluso ella no comparte la idea política de la pieza. "Lo que dice esa obra es una mentira, odio que les llamen presos políticos. Si un artista me presenta una obra con ideas contrarias a las mías, no la pondría", ha aseverado.

Para Jordi Colomer, el artista que representó a España en la última Bienal de Venecia y que también está presente en Arco con una performance, se trata de "un precedente que no se puede tolerar".

"No soy independentista ni estoy a favor de lo que se está haciendo en Cataluña, pero esto que está ocurriendo es patético y se está degradando el entrado social", ha señalado en declaraciones a Europa Press el artista.

Colomer ha lamentado que Helga de Alvear "haya aceptado" retirar la pieza y lo considera "un acto de censura inaceptable". "Esto viene de una bola de nieve con una gente que antes de estar juzgados, están en la cárcel, y con esto se hace más grande", ha concluido.