Arturo Pérez-Reverte recupera a uno de sus personajes más icónicos: "Escribiendo Alatriste me reconcilio con España"

El autor Arturo Pérez-Reverte presenta en un desayuno de prensa su nueva novela 'Misión en París', en The Palace Hotel, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Pérez-Reverte recupera el capitán Alatriste en esta novela ambientada en París. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arturo Pérez-Reverte ha presentado este martes en Madrid su novela 'Misión en París', con la que recupera a uno de sus personajes más icónicos, coincidiendo con en el 30 aniversario de su primera aparición y 14 años después de la última entrega: "Escribiendo Alatriste me reconcilio con España", ha recalcado.

El escritor ha asegurado que los españoles del siglo XVII eran "tristes, puteados, engañados, manipulados". "Antes y ahora. Siempre en nuestra historia. Pero cuando aparece una dana, una epidemia, una pandemia, unos fuegos, ese español se levanta, se levanta con su manguera, o su jeringuilla, o su pala, para el barro, y va para allá. Porque eso es lo bueno que tenemos. Entonces, fíjate. Que los héroes están ahí, ¿no? Están en el barro, en la calle, todos los médicos, todos los bomberos, y siempre hay eso. Eso es lo que a uno le reconcilia con España. Y Alatriste es eso", ha reflexionado.

Asimismo, ha señalado que la novela, que verá la luz este miércoles 3 de septiembre, ha sido acogida "todavía ahora con rechazo por dos extremos muy interesantes: la extrema izquierda y la extrema derecha".

La historia de Alatriste está enmarcada en el Siglo de Oro español, una época de la que, según asegura Reverte, "el franquismo se apropia". "Se apropia de los mitos historicos españoles, los tercios, Flandes... utiliza la parte real luminosa, pero oculta la parte oscura", precisa. Asimismo, ha asegurado que "cuando llega la democracia, esta comete el error de arrinconarlo en vez de limpiarlo".

"La derecha ha heredado la palabra España que la izquierda por su estupidez negó", ha asegurado, subrayando que él "no tiene ese complejo" y que su personaje pretende ayudar a que los españoles "entiendan" de donde vienen.

También ha admitido que ha sentido mucha presión por parte de sus lectores. "Algunos lectores me han insultado públicamente por no publicar más Alatriste", ha contado, y se ha defendido explicando que aunque este personaje "resultaba demasiado solvente", sentía que "tenía otras historias que contar".