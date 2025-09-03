El Ballet Nacional de España inaugura la 40 edición del Festival RomaEuropa con 'Afanador'

Archivo - La producción, dirigida por Rubén Olmo, estrena Afanador del 24 de abril al 1 de mayo en Corea del Sur. - BALLET NACIONAL DE ESPAÑA - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Afanador', obra del Ballet Nacional de España, inaugurará este jueves la 40ª edición del Festival RomaEuropa, que se celebrará en el Teatro de la Ópera de Roma y que albergará obras de grandes figuras de la música, danza y teatro.

El espectáculo contará con un total de dos funciones los días 4 y 5 de septiembre en el Teatro de la Ópera de Roma. De esta manera, 'Afanador' llega a Roma tras su última actuación en el Teatro de la Zarzuela el pasado mes de julio.

'Afanador' se estrenó en 2023 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla fue el pistoletazo de salida de una larga cosecha de giras y éxitos, entre los que destacan los cinco galardones en los Premios Max, dos premios Thalía o las actuaciones en el Teatro Real (Madrid), Les Arts (Valencia) o el Gran Teatre del Liceu (Barcelona).

En esta nueva temporada 25-26, 'Afanador' llegará a los escenarios de Austria (St. Pölten), Bélgica (Brujas), Francia (Grenable, Cannes, Aix- en- Provence y París), Alemania (Ludwigsburg) y España (Santander y Pamplona).

La obra muestra la mirada surrealista del fotógrafo Ruven Afanador sobre el flamenco a través del lenguaje de la danza, y anima al espectador a descubrir un universo construido desde la fascinación y el deseo. Los trabajos del artista colombiano Afanador, 'Ángel gitano' y 'Mil Besos', son el punto de partida para crear este espectáculo en el que la danza española se une a la danza contemporánea.

"Afanador es un ejemplo de que el diálogo entre diferentes disciplinas artísticas sale ganando cuando se hace sin prejuicios y de que la danza española siempre saldrá ganando de este intercambio, sin perder su carácter y su esencia", ha explicado Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, en una nota de prensa del INAEM.