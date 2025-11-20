El Ballet Nacional finaliza la gira europea de 2025 de 'Afanador' en un recorrido por Francia - BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción del Ballet Nacional de España (BNE) 'Afanador' finalizará su gira europea de este 2025 en un recorrido de tres semanas por escenarios de Francia, según ha informado la institución. El espectáculo se presentará entre los días 22 de noviembre al 6 de diciembre en Cannes, Grenoble y Aix-en Provence.

El 'Palais des Festivals et des Congrès' de Cannes será el primero en acoger 'Afanador' los próximos días 22 y 23 de noviembre. Tras ello, visitará Grenoble durante los días 27, 28 y 29 y finalizará la gira en Aix-en-Provence los días 4 al 6 de diciembre.

El BNE ha explicado que con 'Afanador' se busca enseñar la mirada surrealista sobre el flamenco del fotógrafo colombiano Ruven Afanador a través del lenguaje de la danza y atraer al espectador para que descubra un universo creado desde "la fascinación y el deseo".

Los trabajos del artista, 'Ángel gitano' y 'Mil Besos', han sido el punto de partida para crear este espectáculo en el que la danza española se fusiona con la danza contemporánea logrando "ver el mundo del flamenco a través de una lente deformante, que es una lente que parte del sueño, del deseo, de la memoria", según ha explicado el responsable de la idea y de la dirección artística de 'Afanador', Marcos Morau.

Así, el BNE ha indicado que mientras Afanador "congela" el movimiento con toda la belleza y fuerza del arte español, Morau permite que esos mismos cuerpos vuelvan a moverse. Así puede mostrar la "tensión entre la vitalidad y la inmovilidad, entre la mirada y el deseo".

De este modo, la paradoja de la fotografía se vuelve tangible: un medio que "congela el movimiento", pero que es capaz de dar visibilidad a toda una corriente de vida. "En Afanador, los cuerpos vuelven a moverse, no para imitar la fotografía, sino para comprender lo que yace dentro de esa quietud", ha manifestado Morau.

'Afanador' es "sinónimo de innovación" en la Danza española. Así, según el director del BNE, Rubén del Olmo, "su gran éxito es su originalidad". "El éxito de Afanador es su inspiración. Siempre nos inspiramos en escritores, poetas etc., pero nunca en un fotógrafo, en una sesión de fotos. Es algo innovador en el mundo de la danza", ha añadido Olmo.

'Afanador' se estrenó en 2023 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y ha llenado escenarios nacionales como el del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela (Madrid), Les Arts (Valencia) o el Gran Teatre del Liceu (Barcelona), además de escenarios internacionales como el Teatro 'Yelmaru-ro' (Yeosu, Corea), Teatro 'GS Arts Center' (Seúl, Corea), el Teatro de la Ópera de Roma y el 'Concertgebouw' de Brujas.

Asimismo, el espectáculo de danza ha recibido varios galardones a lo largo de 2025, entre los cuales se cuentan cinco premios Max, dos premios Thalía o los premios de la crítica de Cataluña.

Por otra parte, para continuar con su labor de difusión de la danza española, el BNE ha publicado el folleto 'Afanador para jóvenes', escrito por Elna Matamoros, con el que se invita a "viajar y disfrutar" con este ballet de la mano de Ruven Afanador, Marcos Morau y los artistas del BNE.