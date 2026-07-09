La Biblioteca Nacional cuelga el "portentoso" retrato de Álvaro Pombo: "Me ha rejuvenecido, pero no ha mentido"

La Biblioteca Nacional de España cuelga el retrato de Álvaro Pombo - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España ha colgado este jueves el "portentoso" retrato que el pintor Hernán Cortés Moreno ha realizado al escritor y Premio Cervantes 2024, Álvaro Pombo.

"Ya no soy tan joven para recostarme de esa manera en los sillones. Curiosamente me ha rejuvenecido mediante el movimiento, yo ya no me puedo recostar en los sillones. Puedo tumbarme en la cama, pero recostarme en un sillón, es raro. Me ha rejuvenecido, pero no ha mentido porque es verosímil que lo haga (la pose), la he hecho siempre", ha dicho Pombo durante la presentación de la obra en el Salón Italiano de la sede madrileña de la institución.

El retrato --realizado originalmente con una mezcla de varias técnicas-- es una impresión digital de un lienzo que Cortés Moreno ha realizado para mostrar al Premio Cervantes apoyado sobre una mano en una butaca, frente a unos folios en blanco. Pombo viste su ya característico gorro de lana azul.

Precisamente, el autor ha acudido al descubrimiento de la obra --"mas bonita y grande" de lo que se imaginaba-- con otro gorro, aunque más veraniego.

Además, ha bromeado asegurando que el cuadro no "cabe" en su casa, por lo que se tendrá que quedar en la BNE y él recibir unos vales para "verlo los domingos y festivos". "Es muy moderno y original, estoy muy emocionado y pasmado. ¿Cuánto mide esto? No me cabe en casa", ha comenzado.

"Cabe justo por la puerta pero hay que dejarlo justo ahí. Es un piso decente de soltera (su casa) y caben muchísimos cuadros pequeños, pero esto es un cuadro para el Palacio del Príncipe de la Paz, un cuadro palacial", ha apuntado.

La obra estará durante un año situado en el lugar de honor en el que se ha colgado este jueves, presidiendo el Salón Italiano. El propio Pombo se ha preguntado si tras este año le "llevarán a las cavernas".

El escritor ha añadido que la lámina es "ficción" pero que se encamina hacia su esencia, que es lo que "realmente" ha llegado a ser, porque su "existencia" se halla en la silla de ruedas que le permite moverse.

"Puedo soportar mi semblanza, que no es fulgurantemente embellecedora", ha apostillado para luego asegurar que el artista le ha representado con un "realismo salvador" con el que ha cambiado el "resplandor" de la "belleza" por el "resplandor de la precisión".

"Nadie que vea este cuadro dejará de recordar al viejo de 86 años que soy ahora. Lo único chulesco del cuadro es que estoy un poco recostado, lo que es una concesión a la juventud", ha terminado.

Por otro lado Cortés Moreno ha explicado que la técnica utilizada, --impresión 'glicée' sobre un papel de algodón de alta calidad-- consigue "en el mejor de los casos" un resultado que "aspire y tenga a ser posible mayor fuerza gráfica que el propio original".