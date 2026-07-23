La BNE se viste de teatro, cine y ballet con una exposición dedicada al diseñador de vestuario Pedro Moreno

La muestra, organizada junto al Museo Nacional de Artes Escénicas, está comisariada por el propio artista y podrá verse hasta el 10 de enero. - BNE

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España (BNE) y el Museo Nacional de Artes Escénicas (MNAE) han presentado este jueves la exposición 'Pedro Moreno. Pro domo sua. Arte teatral y cinematográfica' que propone al visitante adentrarse en el universo creativo del diseñador de vestuario Pedro Moreno con una exposición inmersiva que recorre su trayectoria en el cine, el teatro y el ballet a través de dibujos, bocetos, telas, colores, texturas y algunas de sus creaciones más emblemáticas.

La muestra, de la que el propio Pedro Moreno es comisario, no solo busca dar a conocer su producción artística, sino también desvelar los detalles de sus procesos creativos. Cinco maniquíes vestidos con trajes de época reciben al público desde un escenario teatral instalado en el vestíbulo de la BNE, antes de dar paso a la Sala Hipóstila, donde una instalación audiovisual con imágenes del artista invita a descubrir "su casa", como él mismo la define en las piezas audiovisuales que acompañan el recorrido expositivo.

La exposición se articula en torno a los hitos que marcaron la concepción artística de Moreno y plantea un recorrido desde los proyectos concebidos en su taller hasta el resultado final sobre el escenario o la pantalla. En el denominado 'Ruedo testimonial', varias piezas representativas de su obra se acompañan de conversaciones audiovisuales con intérpretes y creadores como Emma Suárez, Ana Belén, Víctor Ullate o José Carlos Plaza, que rememoran los personajes y montajes para los que el diseñador creó el vestuario.

La Biblioteca Nacional, institución a la que Pedro Moreno ha legado parte de su obra, acoge la exposición como un regreso simbólico del artista a la que considera su "segunda casa" y una fuente esencial de documentación para sus investigaciones sobre indumentaria histórica.

El recorrido se divide en dos espacios diferenciados por el color: uno rojo, que representa la intimidad del proceso creativo y el trabajo en el taller, y otro negro, que recrea la caja escénica de un teatro o la oscuridad de una sala de cine, donde las creaciones cobran vida ante el público. Según explica la muestra, esta dualidad simboliza la transformación de los primeros bocetos en vestuarios terminados.

La exposición incorpora diversos elementos interactivos para implicar al visitante en el proceso creativo del artista. En el denominado 'Muro de los Sentidos', el público puede tocar diferentes tejidos mientras Pedro Moreno explica en una pantalla el uso dramático de materiales como la seda, el algodón, la lana o el terciopelo. Otro panel permite descubrir el significado narrativo de distintos colores a través de ejemplos extraídos de sus trabajos para el cine y el teatro.

Asimismo, la 'Cámara de Trabajo' recrea el estudio del figurinista, con una proyección sobre su trayectoria y un boceto que se va dibujando en tiempo real sobre la mesa de trabajo, mientras que la 'Cámara de Sueños' sumerge al visitante en un espacio onírico en el que el propio artista reflexiona sobre la inspiración y las musas, acompañado de una experiencia audiovisual que reproduce el proceso imaginativo de sus diseños.

El recorrido concluye con algunas de las creaciones nacidas de ese proceso creativo, entre ellas la recreación de un ángel turiferario diseñado para la exposición 'Santas de Zurbarán. Devoción y persuasión', celebrada en Sevilla en 2013, además de un pasillo en el que figurines de distintas épocas acompañan al visitante hasta la salida.