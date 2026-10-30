El Bono Cultural bate récord en 2026 con más de 366.000 solicitudes de jóvenes españoles a falta de un día

Archivo - El cantante Bad Bunny durante su concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys, a 22 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Bad Bunny actúa en Barcelona con dos conciertos seguidos dentro de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 366.256 jóvenes españoles nacidos en 2008 han solicitado el Bono Cultural Joven, lo que supone una cifra récord en la historia de esta ayuda impulsada por el Ministerio de Cultura para incentivar el acceso a la cultura. El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

La cifra representa un incremento continuado desde su implantación y consolida la iniciativa tras alcanzar más de 1,6 millones de solicitudes acumuladas en sus cinco ediciones.

Concretamente, la edición de este año ha superado las métricas de las cuatro convocatorias precedentes, según datos consultados por Europa Press. Así, en 2022, primer año de vigencia de la medida, obtuvieron el bono un total de 277.607 personas.

La progresión se mantuvo en 2023 con 323.668 beneficiarios, en 2024 con 334.435 y en 2025 con 363.054 jóvenes. Con las 366.256 peticiones de 2026, el programa alcanza ya a 1.665.020 jóvenes en el conjunto de sus cinco años de trayectoria. Por distribución territorial, Andalucía encabeza el volumen de peticiones al concentrar 72.345 solicitudes, lo que equivale al 19,75% del total nacional. Le siguen Cataluña, con 58.541 solicitudes (15,98%), y la Comunidad de Madrid, con 56.642 (15,47%).

De hecho, entre las tres autonomías suman más de la mitad (51,2%) de todos los expedientes tramitados en el país.

Sin embargo, el tramo con menor volumen de peticiones lo lidera La Rioja (2.523) y le siguen Extremadura (7.781), Illes Balears (6.675), el Principado de Asturias (6.288), la Comunidad Foral de Navarra (5.711), Cantabria (4.337).

Cierran el recuento las ciudades autónomas de Ceuta (738) y Melilla (637), junto con 423 solicitudes de jóvenes españoles residentes en el extranjero.

El Bono Cultural Joven concede a cada beneficiario una ayuda de 400 euros para consumir en productos, servicios y actividades culturales durante un plazo de doce meses.

La asignación se divide en tres tramos: 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales; 100 euros para productos culturales en soporte físico; y 100 euros para consumo digital o en línea.

La ayuda también permite otra modalidad, destinando a cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.