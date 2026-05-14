Braque, Hockney, De Chirico, Carrington, Kusama, Calder y Prouvé, nombres destacados en la apertura de TEFAF Nueva York

Vista de la Feria de Nueva York 2026. - TEFAF

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Europea de Bellas Artes ha presentado este jueves una nueva edición de TEFAF Nueva York, que se celebrará del 15 al 19 de mayo en el Park Avenue Armory, y que estará conformado por un total de 88 galerías y marchantes internacionales procedentes de 15 países.

La edición de 2026 destaca por la calidad museística de sus propuestas y por una programación que combina exposiciones curatoriales, instalaciones de gran formato y conversaciones con especialistas internacionales a través de las TEFAF Talks.

Las salas del Armory acogerán presentaciones exclusivas en diálogo con la arquitectura neoyorquina del siglo XX, mientras que la iniciativa Creative Spaces desplegará obras monumentales en distintos puntos de la feria. La cita propone así un recorrido que pone en relación pintura, escultura, artes decorativas y diseño, con especial atención a la experimentación formal y al diálogo entre épocas.

Entre las piezas pictóricas más esperadas figura 'Dancers with Audience and Orchestra, August 2025', de David Hockney, una reciente pintura en acrílico que refleja la renovada energía creativa del artista y su histórica fascinación por el teatro, la música y la danza, estableciendo además un diálogo visual con la herencia de Henri Matisse.

La modernidad estará representada por 'L'Estaque', de Georges Braque, una composición fauvista que marca el inicio de su camino hacia el cubismo bajo la influencia de Paul Cézanne, y por las atmósferas metafísicas de Giorgio de Chirico con Piazza d'Italia con piedistallo vuoto, donde arquitecturas silenciosas y largas sombras construyen una sensación de suspensión temporal.

La feria incluirá obras de grandes nombres de la abstracción y la pintura contemporánea, como Willem de Kooning, presente con 'Figures in a Landscape #2' (1976), y Robert Mangold, cuyas investigaciones sobre línea, color y estructura reivindican la pintura como espacio de contemplación y precisión formal.

También se presentarán propuestas de Leonora Carrington, con su universo surrealista en 'El Gato'; Ernst Ludwig Kirchner, con una composición tardía marcada por la abstracción expresionista, y de Yayoi Kusama, referente del arte contemporáneo y de los sistemas visuales basados en la repetición y la acumulación.

Junto a estos nombres, sobresalen las investigaciones geométricas del coreano Yoo Youngkuk y la pintura íntima y contemporánea de Jenna Gribbon, que replantea la representación de la mirada y la vida cotidiana desde una perspectiva personal y afectiva. El conjunto configura un mapa internacional de la pintura del siglo XX y XXI en el que conviven lenguajes históricos y voces emergentes.

ESCULTURA

La escultura ocupará un lugar central en TEFAF Nueva York 2026 con obras monumentales y piezas históricas de referencia. Entre ellas destaca 'Le Canard' de François-Xavier Lalanne, una reinterpretación animal que transforma un motivo cotidiano en una presencia escultórica de gran elegancia y potencia visual. La exploración del movimiento y el equilibrio estará representada por Alexander Calder y su 'Jerusalem Stabile (Intermediate Maquette)', maqueta a escala de uno de sus proyectos monumentales, pintada en el inconfundible rojo característico del artista.

La feria mostrará además una temprana versión de 'Construcción lineal en el espacio n.º 4' de Naum Gabo, pieza del constructivismo que sintetiza ritmo, dinamismo y articulación espacial. La dimensión textil y escultórica aparecerá en la obra monumental de Sheila Hicks, reconocida internacionalmente por revolucionar el arte de la fibra mediante complejas composiciones cromáticas y estructuras de gran escala, mientras que Kathleen Ryan presentará nuevas piezas de su serie Bad Fruit, en las que frutas en descomposición son recreadas con piedras semipreciosas y materiales reciclados.

El recorrido se completará con obras históricas y rituales como la figura relicario Kota-Ndassa Reliquary Figure, procedente del sur de Gabón, y con propuestas contemporáneas de Berlinde De Bruyckere, cuya instalación 'I never promised you a rose garden' explora memoria, fragilidad y corporalidad mediante bloques de hielo y pétalos congelados.

El diseño histórico y contemporáneo también tendrá una presencia destacada con piezas excepcionales de grandes maestros del siglo XX. Sobresale un rarísimo aparador de aluminio concebido por Jean Prouvé para el uso privado de su hija Simone, ejemplo de su visión del mobiliario como extensión de la arquitectura y la ingeniería, así como una singular versión de 'Red Blue Chair' de Gerrit Rietveld, obra emblemática del movimiento De Stijl que redefinió la relación entre geometría, espacio y funcionalidad.

El dúo formado por Patrik Fredrikson e Ian Stallard aportará una mirada contemporánea e innovadora a través de objetos escultóricos que exploran la percepción, la identidad y la imperfección humana. En el ámbito de las artes decorativas, uno de los puntos culminantes será una monumental lámpara de araña de Tiffany Glass and Decorating Company, compuesta por vidrio turtleback, elementos Favrile y complejas estructuras metálicas que evocan la sofisticación artesanal del cambio de siglo.

Asimismo, una consola de Diego Giacometti, creada originalmente para Hubert de Givenchy, destacará por su refinada iconografía y por su diálogo con referencias etruscas y poéticas, subrayando el papel del diseño como territorio de encuentro entre arte, función y memoria.