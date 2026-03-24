Bruselas destina 250.000 euros para la protección de archivos y obras de arte en Ucrania

El comisario europeo de Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef. - CLAUDIO CENTONZE

BRUSELAS, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, ha anunciado este martes que el Ejecutivo europeo movilizará 250.000 euros adicionales dentro de su iniciativa Equipo Europa para garantizar la protección de lugares culturales, archivos y obras de arte de los efectos de la guerra en Ucrania.

En una rueda de prensa desde Bruselas, el comisario de origen maltés ha detallado que la Comisión aumentará su apoyo a Equipo Europea, que ya lleva a cabo 76 acciones de 24 Estados miembro de la UE para ayudar a Ucrania, a la que se suma esta adicional para fortalecer su capacidad en la gestión de riesgos de desastres y crisis.

"La financiación apoyará los esfuerzos de respuesta a emergencias y garantizará que los sitios culturales, archivos y obras de arte puedan ser protegidos, incluso bajo las circunstancias más difíciles", ha indicado Micallef durante su intervención.

Así las cosas, ha reivindicado que la UE "mantiene su firme decisión de seguir apoyando a Ucrania", ya que la guerra con Rusia "no se libra únicamente en el campo de batalla", sino que "también se libra contra el alma de una nación, en contra de su cultura, su memoria y su identidad".

Micallef ha recordado el "impacto devastador" que la invasión rusa de Ucrania está teniendo en el patrimonio de Ucrania, sus artistas y su sector cultural. "Es en respuesta a esto que la Unión Europea mantiene su compromiso, para apoyar a Ucrania. Esto incluye ayuda específica para preservar y proteger su patrimonio cultural y su comunidad creativa", ha concluido.