Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo, finalistas para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo han sido elegidas como las candidatas que participarán en la selección final a Capital Europea de la Cultural en el año 2031.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Sedec del Comité de las Regiones de la Unión Europea, Tanya Mlaker, en el Ministerio de Cultura este viernes.

Las finalistas tendrán a partir de ahora 9 meses para desarrollar y "perfeccionar" sus candidaturas y el próximo diciembre, el comité se reunirá de nuevo para elegir la ciudad seleccionada.

Entonces, las ciudades tendrán que completar un proyecto más extenso y trabajado para que, posteriormente, dos miembros del panel y dos expertos nacionales visiten las ciudades. Así habrá una nueva ronda de entrevistas de la que resultará la ganadora.

Los nueve municipios que se habían presentado en el concurso fueron Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo.

1068841.1.260.149.20260313142457