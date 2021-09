La cantante y compositora Buika se convierte en nueva socia de la SGAE

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora Buika (Mallorca, 1972) ha firmado este 10 de septiembre su reingreso en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en un acto en el que ha estado acompañada del presidente de la entidad, Antonio Onetti.

Artista multidisciplinar que se mueve con soltura entre el flamenco, la copla, la canción de autor o el latin jazz, el mestizaje es el sello de identidad de Buika, cuyo amplio e internacional repertorio, que incluye canciones como 'Mi niña Lola', 'Sueña con ella' o 'Vivir sin miedo', serán gestionado por la SGAE, según ha dado a conocer la entidad.

"Aquí fue donde empecé hace muchos años y de nuevo la vida me devuelve a esta casa. Soy muy feliz por el regreso. Algunos compañeros ya no están, de seguro hay cosas que han cambiado. Siento que todo lo que nos ha pasado en el camino hacia este reencuentro no ha sido en vano", ha comentado Buika sobre su regreso a la entidad. "Bendiciones para esta casa, que es refugio para los creadores, para los soñadores. Amor y luz para los que no nos rendimos. Pensamiento lento y positivo para los que nos ayudan", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ha querido destacar que "es una enorme alegría y un orgullo contar, de nuevo, con el talento de Buika entre nuestro repertorio". "La fusión y el mestizaje fluyen en las canciones de esta compositora y artista, claro ejemplo de diversidad multicultural. En nombre de los autores de la SGAE, le doy nuestra más calurosa bienvenida a esta entidad, que siempre fue la suya. Deseamos que continúe su excelente trayectoria profesional y compartir con ella sus próximos éxitos durante los años venideros", ha subrayado.

Buika ha colaborado con el legendario guitarrista Carlos Santana en el álbum 'África speaks' (2019), un trabajo nominado a la próxima edición de los Grammy Latinos 2021 en la categoría de Mejor Canción Rock por la canción 'Yo me lo merezco'. El 17 de noviembre, fecha en la que tendrá lugar la gala de este año, se conocerá el resultado.

Actualmente, la cantante está de gira internacional con 'Buika World tour 2021', donde interpreta una combinación de sus grandes éxitos y sus canciones mas recientes. Miami Beach, Tokio, Berlín, Cancún, México DF, Nueva York, Los Angeles, Johannesburgo, GeorgeTown, Maputo, Oslo, Varsovia, Londres, Paris, Ankara, Camberra, Singapur o Estambul, entre otras ciudades, ya han sido testigos de la maestría de esta intérprete.