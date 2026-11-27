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MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Rodrigo Cuevas, la actriz Ana Rujas, la también actriz y bailarina Laura del Sol, la directora de fotografía de 'La bola negra', Griselda Jordana, y la directora de 'Sorda', Eva Libertad, se han incorporado este viernes al manifiesto promovido por 'Recortes Cero' que pide el voto para el Frente Amplio en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Estas personalidades del mundo de la cultura se suman a una lista de apoyo que supera los 650 firmantes y que reivindica la capacidad de la coalición para agrupar bajo una misma sigla a quince formaciones diferentes.

Además, los firmantes del manifiesto alertan en el documento que el 29 de noviembre están "en juego" los pilares "fundamentales" del Estado del bienestar, las libertades y la paz y denuncian los "ataques" a los derechos de los trabajadores, mientras los bancos y grandes capitales "concentran cada vez más riqueza".

En ese contexto, reclaman respuestas a las principales preocupaciones de la ciudadanía: salarios, pensiones dignas, servicios públicos de calidad, vivienda, justicia y una política "firme por la paz". Y subrayan la "necesidad" de que exista una candidatura a la "izquierda del PSOE" que sea "fuerte, plural, unitaria y solidaria" en todo el país y en cada territorio.

MÁS DE 650 FIRMANTES COMO INES HERNAND O EDUARD FERNÁNDEZ

De esta manera, Cuevas y Rujas, entre otros, suman su respaldo a un manifiesto que supera las 650 voces y que cuenta con nombres como los actores Melani Olivares, Eduard Fernández, Tristán Ulloa o Nathalie Poza o la cómica Inés Hernand.

Anteriormente a estos, el actor Javier Bardém, el cineasta Rodrigo Sorogoyen, el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la escritora Rosa Montero, fueron los primeros nombres que respaldaron el texto promovido por 'Recortes Cero'.

Así, en apenas unos días el manifiesto 'Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza' triplica su apoyo inicial y pasa de las 200 firmas a las más de 650.

"El 29N el único voto útil es el que consiga redistribuir la riqueza, para hacer realidad las demandas que exige la ciudadanía. Por todo esto, los y las firmantes, profesionales independientes con distintas trayectorias y sensibilidades, llamamos a votar a Frente Amplio", concluye el manifiesto.